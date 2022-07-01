Князь Альбер і княгиня Шарлен відзначать річницю весілля разом

Торік пара відзначала річницю вдалині одне від одного через хворобу Шарлен.

Цими вихідними князь Монако, 62-річний Альбер, і його дружина, 44-річна Шарлен, відсвяткують 11-ту річницю весілля. Свою ювілейну 10-ту дату минулого року вони відзначали порізно через тяжку хворобу княгині, у зв'язку з чим вона майже весь рік була вдома. Про це повідомляє Hellomagazine.

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За інформацією видання, цього року річницю весілля Шарлен і Альбер відзначать разом. Вони планують провести вихідні зі своїми двома дітьми — семирічними принцесою Габріеллою та принцом Жаком.

Як відомо, у житті принца Монако та його дружини були не найкращі часи. Ходили чутки, що пара замислюється над розлученням, коли княгиня проходила лікування в Південній Африці минулої осені. Тоді князя Монако нібито бачили на публіці з колишньою коханкою, а принцеса Шарлен, із чуток, підшукувала собі будинок у Йоганнесбурзі. Пізніше офіційно цю інформацію заперечували. Але в ЗМІ продовжували писати, що в княжому сімействі не все гладко, і Альбер нібито платить дружині 10 мільйонів євро на рік, щоб вона супроводжувала його на офіційних заходах.

Нагадаємо, більшу частину минулого року княгиня Шарлен провела далеко від родини. Після зараження тяжкою інфекцією вуха, носа та горла, вона змушена була проходити тривалу реабілітацію.

"Для мене було надзвичайно складно, коли моя медична бригада проінструктувала мене, що я не можу повернутися додому на 10-ту річницю весілля. Альбер — моя опора та сила, і без його кохання й підтримки я б не змогла пережити цей болісний час", — говорила княгиня Монако торік журналістам.

Оскільки королівська пара була змушена проводити час нарізно, що породило чутки про їхнє розлучення, принц Альбер переконував пресу, що між ним і дружиною немає розбрату.

"Вона не поїхала з Монако в гніві! Вона поїхала не тому, що злилася на мене чи когось ще. Передбачалося, що це буде тиждень, максимум десять днів, і [вона все ще там зараз] через цю інфекцію виникли всі ці медичні ускладнення", — пояснював Альберт довгу відсутність Шарлен.

Пізніше княгиня Монако також захищала їхні стосунки у відвертому інтерв'ю газеті Monaco-Matin і відкидала "злісні" повідомлення про те, що вони розлучаються.

"Ви хочете поговорити про чутки про розлучення або про мій новий будинок у Швейцарії? Я досі шкодую, що деякі ЗМІ розпускають такі чутки про моє життя, мої стосунки", — говорила Шарлен.

За її словами, як і в усіх звичайних людей, у них із чоловіком бувають розбіжності, проте ЗМІ перебільшують ступінь їхнього нерозуміння.

Фокус раніше писав, що княгиня Монако вперше з моменту повернення з ПАР поцілувала чоловіка на публіці.