Княгиня Монако Шарлен уперше з моменту повернення з ПАР поцілувалася з чоловіком на публіці

Сталося це в Осло на відкритті виставки про мореплавання.

Чутки про швидке розлучення князя Альбера II та княгині Монако Шарлен не вщухають з того моменту, як вона надто довго була відсутня на батьківщині. Тож подружжя вперше з моменту повернення Шарлен додому обнялося і поцілувалося. Про це пише Daily Mail.

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Утім, це сталося не в Монако, а під час офіційного візиту в Осло, столицю Норвегії на відкриття виставки про мореплавання.

І під час обіймів і поцілунку Шарлен виглядала не надто натхненною. З чуток, у княжому сімействі не все гладко, і щоб зберегти обличчя, Альбер платить їй 10 мільйонів євро на рік, щоб вона супроводжувала його на офіційних заходах.

Востаннє вони з'являлися разом на релігійному святі. Наразі відбувся візит у Норвегію.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Шарлен та Альбер взяли із собою дітей: принца Жака та принцесу Габріеллу, а також відвідали офіційну вечерю у палаці в компанії короля Харальда V та королеви Соні. На виставці гостей з Монако супроводжував наслідний принц Хокон.

Сьогодні, 23 червня, принц Альбер відкриє бронзове погруддя князя Альбера I біля норвезького полярного інституту Лонгірбієна на честь його арктичних експедицій з норвезькими дослідниками.

На відкритті виставки Шарлен знову з'явилася у похмурому чорному образі — блейзері, прямих штанах і чорній сорочці. Тільки заради вечері з норвезьким королем вона обрала більш життєрадісний образ — костюм сіро-сталевого кольору.

[ + – ] Княжа родина Монако на прийомі у палаці норвезького короля Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Раніше 62-річний князь Альбер розповів журналістам, що його дуже зачепили чутки про розлучення та розлад у їхній сім'ї та уточнив, що, попри довгу розлуку, вони часто спілкувалися із Шарлен по відеозв'язку.

"Ми дуже сумували за княгинею. І нас очевидно зачепили зловмисні чутки, які розпускалися всіма поспіль", — заявив Альбер.

Якщо чутки про винагороду за збереження видимості нормальних стосунків правда, то незабаром Шарлен з'явиться ще на кількох важливих заходах у Монако. Це буде Гран-прі "Формули-1" і знаменитий благодійний Бал Роз, який відбудеться 9 липня.