Княгиня Монако Шарлен впервые с момента возвращения из ЮАР поцеловалась с мужем на публике

Произошло это в Осло на открытии выставки про мореплавание

Слухи про скорый развод князя Альбера II и княгини Монако Шарлен не утихают с того момента, как она слишком долго отсутствовала на родине. Так что супруги впервые с момента возвращения Шарлен домой обнялись и поцеловались. Об этом пишет Daily Mail.

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Впрочем, произошло это не в Монако, а во время официального визита в Осло, столицу Норвегии на открытие выставки про мореплавание.

И во время объятий и поцелуя Шарлен выглядела не слишком воодушевленной. По слухам, в княжеском семействе не все гладко, и, чтобы сохранить лицо, Альбер платит ей 10 миллионов евро в год, чтобы она сопровождала его на официальных мероприятиях.

В последний раз они появлялись вместе на религиозном празднике. Теперь состоялся визит в Норвегию.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Шарлен и Альбер взяли с собой детей: принца Жака и принцессу Габриэллу, а также посетили официальный ужин во дворце в компании короля Харальда V и королевы Сони. На выставке гостей из Монако сопровождал наследный принц Хокон.

Cегодня, 23 июня, принц Альбер откроет бронзовый бюст князя Альбера I у норвежского полярного института Лонгирбиена в честь его арктических экспедиций с норвежскими исследователями.

На открытии выставки Шарлен снова появилась в мрачном черном образе – блейзере, прямых брюках и черной рубашке. Только ради ужина с норвежским королем она выбрала более жизнерадостный образ – костюм серо-стального цвета.

[ + – ] Княжеская семья Монако на приеме во дворце норвежского короля Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Ранее 62-летний князь Альбер рассказал журналистам, что его очень задели слухи о разводе и разладе в их семье и уточнил, что, не смотря на долгую разлуку, они часто общались с Шарлен по видеосвязи.

"Мы очень скучали по княгине. И нас явно задели злонамеренные слухи, которые распускались всеми подряд", — заявил Альбер.

Если слухи о вознаграждении за сохранение видимости нормальных отношений правда, то в скором времени Шарлен появится еще на нескольких важных мероприятиях в Монако. Это будет Гран-при "Формулы — 1" и знаменитый благотворительный Бал Роз, который пройдет 9 июля.