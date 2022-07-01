Власти Москвы продают дворец Екатерины II под офисы или отель

В настоящее время в здании находится Общевойсковая академия ВС РФ.

Правительство Москвы планирует выставить на продажу трехэтажный Екатерининский дворец, построенный для императорской семьи в конце XVIII века, который почти 225 лет принадлежал военным. Об этом сообщают РосСМИ.

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Известно, что сама Екатерины II так и не успела пожить в роскошном дворце площадью 46, 5 тысяч квадратных метров. Сразу после смерти императрицы ее сын Павел I разместил там казармы. С того момента дворец фактически постоянно находится в распоряжении военных. В XIX веке в здании был кадетский корпус и военное училище. В 1930-х там размещалась Военная академия бронетанковых войск, а затем Общевойсковая академия вооруженных сил. В последние годы дворец находится в бессрочном пользовании у управления имуществом спецпроектов Минобороны РФ.

В 2010 году власти Москвы пытались превратить комплекс в музей-заповедник, но так этого и не сделали.

Теперь здание планируют передать госкомпании "Дом.РФ", которая выставит его на торги. Минобороны РФ получит 80% от продажи объекта.

[ + – ] Дворец Екатерины II в Москве

Отметим, что дворец Екатерины II признан объектом культурного наследия федерального значения. И хотя, по информации РосСМИ, есть немало инвесторов, которые могут заинтересоваться зданием, чтобы в дальнейшем организовать в нем конференц-залы, коворкинг, элитную школу или лофт-пространства под аренду, скорее всего это будет сложно сделать, так как есть серьезные препятствия. Во-первых, потенциальные затраты на реставрацию дворца будут очень высокими. Во-вторых, из-за статуса объекта культурного наследия будут определенные ограничения на использование здания.

Фокус ранее писал о том, что расходы Букингемского дворца в прошлом году превысили доходы. Известно, что Елизавета II и ее наследники потратили £102 млн вместо положенных £86,3 млн. Большую часть денег Виндзоры потратили на десятилетнюю программу строительных работ, ведущихся в Букингемском дворце. Расходы на ремонтные работы составили £54,6 миллиона.