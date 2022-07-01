Влада Москви продає палац Катерини II під офіси або готель

Зараз у будівлі розташована Загальновійськова академія ЗС РФ.

Уряд Москви планує виставити на продаж триповерховий Катерининський палац, збудований для імператорської сім'ї наприкінці XVIII століття, який майже 225 років належав військовим. Про це повідомляють РосЗМІ.

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Відомо, що сама Катерина II так і не встигла пожити в розкішному палаці площею 46,5 тисячі квадратних метрів. Відразу після смерті імператриці її син Павло І розмістив там казарми. З того часу палац практично завжди перебуває в розпорядженні військових. У XIX столітті в будівлі був кадетський корпус і військове училище. У 1930-х там розміщувалася Військова академія бронетанкових військ, а потім Загальновійськова академія збройних сил. Останніми роками палац перебуває в безстроковому користуванні в управління майном спецпроєктів Міноборони РФ.

У 2010 році влада Москви намагалася перетворити комплекс на музей-заповідник, але так цього і не зробила.

Тепер будівлю планують передати держкомпанії "Дом.РФ", яка виставить її на торги. Міноборони РФ отримає 80% продажу об'єкта.

[ + – ] Палац Катерини II у Москві

Зазначимо, що палац Катерини II визнано об'єктом культурної спадщини федерального значення. І хоча, за інформацією росЗМІ, є чимало інвесторів, які можуть зацікавитися будинком, щоб надалі організувати в ньому конференц-зали, коворкінг, елітну школу або лофт-простір під оренду, швидше за все це буде складно зробити, оскільки є серйозні перешкоди. По-перше, потенційні витрати на реставрацію палацу будуть дуже високими. По-друге, через статус об'єкту культурної спадщини будуть певні обмеження використання будівлі.

Фокус раніше писав про те, що витрати Букінгемського палацу минулого року перевищили прибутки. Відомо, що Єлизавета II та її спадкоємці витратили £102 млн замість належних £86,3 млн. Більшу частину грошей Віндзори витратили на десятирічну програму будівельних робіт, що ведуть у Букінгемському палаці. Витрати на ремонтні роботи становили £54,6 мільйона.