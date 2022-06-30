Не найкращі часи для монархії. Витрати Єлизавети ІІ значно перевищили доходи

Минулого року Букінгемський палац витратив £102 млн замість належних £86,3 млн.

Королеві Великої Британії доведеться затягнути пояс, оскільки економічна криза після пандемії коронавірусу торкнулася і Букінгемського палацу. Як пише Daily mail, за останній рік витрати Віндзорів зросли на 17%, перевищивши £102 мільйони. Водночас кошти, які уряд та платники податків виробляють на представницькі обов'язки королеви та спадкоємців, залишилися на рівні £86,3 мільйонів на рік.

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Як заявив сер Майкл Стівенс, хранитель особистої королівської скарбниці, хоча в щорічному огляді видно "певне повернення до нормального життя" для королівського будинку — тобто відновлення поїздок, інвестицій і вечірок у саду, монархія переживає "складний" час.

Більшість грошей минулого року було витрачено на велику десятирічну програму будівельних робіт, що ведуть у Букінгемському палаці. Одні витрати на ремонт збільшилися на 41 відсоток і становили £54,6 мільйонів.

Хоча після скасування локдауну Букінгемський палац зміг заробити майже 10 мільйонів фунтів на туристах, ця сума не покриває всіх витрат королівської родини.

Видання Daily mail наводить деякі суми розтрат Палацу минулого року. Так візит герцога та герцогині Кембриджських на прем'єру останнього фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" у вересні 2021 року обійшовся в £32 000.

£31 769 Палац витратив на королівський потяг, на якому Єлизавети II у червні 2021 року вирушила на саміт G7 до Корнуолла.

£28 272 пішло на відвідування королевою знімального майданчика Coronation Street у липні 2021 року.

£28 036 Палац витратив на чартерний рейс для принца Чарльза та його дружини Камілли Паркер-Боулз, щоб ті змогли відвідати поминальну службу у вересні минулого року.

Значна сума — £226 383 — пішла на подорож Вільяма та Кейт Карибським регіоном у березні 2022 року.

Раніше Фокус розповідав, що принц Чарльз був дуже радий зустрітися зі своїми онуками — трирічним Арчі й однорічною Лілібет, під час візиту принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії на честь 70-річчя правління Єлизавети II.

Також Фокус писав про те, що герцогиня Уесекська з'явилася на садовій вечірці в Шотландії в рожевій елегантній сукні та капелюшку в тон.