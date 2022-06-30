Не лучшие времена для монархии. Расходы Елизаветы II значительно превысили доходы

В прошлом году Букингемский дворец потратил £102 млн вместо положенных £86,3 млн.

Королеве Великобритании придется потуже затянуть пояс, так как экономический кризис после пандемии коронавируса коснулся и Букингемский дворец. Как пишет Daily mail, за последний год траты Виндзоров выросли на 17%, превысив £102 миллиона. При этом средства, которые правительство и налогоплательщики выделают на представительские обязанности королевы и наследников, остались на уровне £86,3 миллиона в год.

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Как заявил сэр Майкл Стивенс, хранитель личной королевской казны, хотя в ежегодном обзоре видно "некоторое возвращение к нормальной жизни" для королевского дома — то есть возобновление поездок, инвестиций и вечеринок в саду, монархия переживает "сложное" время.

Большая часть денег в прошлом году была потрачена на крупную десятилетнюю программу строительных работ, ведущихся в Букингемском дворце. Одни расходы на ремонт увеличились на 41 процент и составили £54,6 миллиона.

Хотя после отмены локдауна Букингемский дворец смог заработать почти £10 миллионов на туристах, эта сумма не покрывает всех расходов королевской семьи.

Издание Daily mail приводит некоторые суммы растрат Дворца в прошлом году. Так визит герцога и герцогини Кембриджских на премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в сентябре 2021 года обошелся в £32 000.

£31 769 Дворец потратил на королевский поезд, на котором Елизаветы II в июне 2021 года отправилась на саммит G7 в Корнуолл.

£28 272 ушло на посещение королевой съемочной площадки Coronation Street в июле 2021 года.

£28 036 Дворец потратил на чартерный рейс для принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз, чтобы те смогли посетить поминальную службу в сентябре прошлого года.

Значительная сумма — £226 383 — ушла на путешествие Уильяма и Кейт по Карибскому региону в марте 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал, что принц Чарльз был очень рад встретиться со своими внуками — трехлетнем Арчи и годовалой Лилибет, во время визита принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию в честь 70-летия правления Елизаветы II.

Также Фокус писал о том, что герцогиня Уэссекская появилась на садовой вечеринке в Шотландии в розовом элегантном платье и шляпке в тон.