Оригами и тонкие линии. Пять идей минималистичного маникюра

В тренде нежные цветы, веточки и листочки, а также рисунки в стиле оригами.

Минималистичный рисунок — один из самых модных вариантов дизайна маникюра на каждый день. Не стоит думать, что такой нейл-арт предполагает исключительно точки и полоски на нейтральных оттенках. Трендовый маникюр с минималистичным дизайном предлагает разнообразные варианты рисунков и техники их выполнения. Фокус выбрал пять наиболее актуальных и интересных предложений от мастеров, которые подойдут на каждый день.

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Deep design

Неповторимый нейл-арт в стиле минимализма можно сделать с помощью техники deep design. При создании маникюра используется специальный трафарет. Он создает эффект, будто силуэт предполагаемого изображения утопает в ноготке.

Для такого маникюра подойдет небольшой рисунок или надпись на одном ноготке. Например, принты бабочек, сердечек, стрелок, молний, а также короткие надписи.

Фото: Instagram

Веточки и листочки

Популяный выбор для минималистичного дизайна маникюра — флористические мотивы. Чтобы рисунок получился изящным, выбирайте простые веточки, листочки, цветки, а в качестве основы отдавайте предпочтение спокойным тонам — молочного, нюдовому. Сам рисунок может как контрастно темным, так и ярким. Рисунок можно нанести на одинаковые ногти обеих рук или сделать акцент только на одной руке.

Линии

Геометрия на пике моде. Тонкие прямые линии украшают маникюр, делают его стильным и аккуратным. Рисунок может быть ассиметричным. Линии можно нанести на несколько ноготков как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений. В качестве основы можно выбрать как нюдовые оттенки, тогда маникюр будет выглядеть очень нежно, так и яркие тона. В случае с цветной основой важно регулировать количество линий на ноготках, чтобы не перегрузить их, если вы хотите минималистичный маникюр.

Оригами

Необычные рисунки цветов, животных, геометрических фигур в стилистике оригами сделают минималистичный маникюр эффектным и не похожим на другие. Сделайте небольшой рисунок на одном пальчике, используя в качестве основы нейтральный тон. Или выберете яркий тон, а ноготок, на котором планируете делать фигуру в стилистике оригами, покройте белым или нюдовым цветом.

Цветочный минимализм

Самый летний вариант дизайна. Цветочки будто созданы для того, чтобы быть нарисованными на ногтях. В минималистичном дизайне такой рисунок смотрится всегда нежно и аккуратно.

Фокус ранее рассказывал, какой самый трендовый цвет маникюра этим летом.