Орігамі та тонкі лінії. П'ять ідей мінімалістичного манікюру

У тренді ніжні квіти, гілочки та листочки, а також малюнки у стилі орігамі.

Мінімалістичний малюнок — один із наймодніших варіантів дизайну манікюру на кожен день. Не варто думати, що такий нейл-арт передбачає виключно крапки та смужки на нейтральних відтінках. Трендовий манікюр із мінімальним дизайном пропонує різноманітні варіанти малюнків і техніки їх виконання. Фокус обрав п'ять найактуальніших і найцікавіших пропозицій від майстрів, які підійдуть на кожен день.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Deep design

Неповторний нейл-арт у стилі мінімалізму можна зробити за допомогою техніки deep design. Під час створення манікюру використовується спеціальний трафарет. Він створює ефект, ніби силует передбачуваного зображення потопає в нігтики.

Для такого манікюру підійде невеликий малюнок або напис на одному нігтики. Наприклад, принти метеликів, сердець, стрілок, блискавок, а також короткі написи.

Фото: Instagram

Гілочки та листочки

Чудовий вибір для мінімалістичного дизайну манікюру — флористичні мотиви. Щоб малюнок вийшов витонченим, обирайте прості гілочки, листочки, квітки, а як основу віддавайте перевагу спокійним тонам — молочному, нюдовому. Сам малюнок може як контрастно темним, і яскравим. Малюнок можна нанести на однакові нігті обох рук або зробити акцент тільки на одній руці.

Лінії

Геометрія на піку моди. Тонкі прямі лінії прикрашають манікюр, роблять його стильним та акуратним. Малюнок може бути асиметричним. Лінії можна нанести на кілька нігтиків як у горизонтальному, так і вертикальному положенні. Усе залежить від вашої фантазії та переваг. Як основу можна вибрати як нюдові відтінки, тоді манікюр виглядатиме дуже ніжно, так і яскраві тони. У випадку кольорової основи важливо регулювати кількість ліній на нігті, щоб не перевантажити їх, якщо ви хочете мінімалістичний манікюр.

Орігамі

Незвичайні малюнки квітів, тварин, геометричних фігур у стилістиці орігамі зроблять мінімалістичний манікюр ефектним і не схожим на інші. Зробіть невеликий малюнок на одному пальчику, використовуючи як основу нейтральний тон. Або оберіть яскравий тон, а нігтик, на якому плануєте робити фігуру в стилістиці орігамі, покрийте білим або нюдовим кольором.

Квітковий мінімалізм

Найбільш літній варіант дизайну. Квіти ніби створені для того, щоб бути намальованими на нігтях. У мінімалістичному дизайні такий малюнок виглядає завжди ніжно й акуратно.

Фокус раніше розповідав, який трендовий колір манікюру цього літа.