Кейт Мосс стала креативным директором Diet Coke
Эта должность была вакантна уже 10 лет, последним ее занимал дизайнер Марк Джейкобс
Супермодель Кейт Мосс стала креативным директором Diet Coke. Прошло почти десять лет с того момента, как эту должность занимал дизайнер Марк Джейкобс. В 2013 году, под его патронажем, кока-кола без сахара отметила свое 30-летие. Об этом пишет WWD.
40-летие любимого напитка моделей будет курировать уже Кейт Мосс. Она уже запостила первый снимок себя в новой должности и виновницы торжества. Это кампания "Люби то, что любишь", посвященная людям с позитивным отношением к жизни.
48-летняя Кейт Мосс уже заявила, что счастлива получить новый пост.
"Я очень рад присоединиться к семье Diet Coke. Мне нравятся прошлые коллаборации, которые они сделали с такими невероятными именами в моде. Кампания "Люби то, что любишь" – это новый проект. И я верю, что с уверенностью и страстью вы можете осуществить свои самые смелые мечты", — заявила Мосс.
Майкл Виллеке, директор по интегрированному опыту компании Coca-Cola Company в Европе, сказал, что в этом году исполняется 40 лет со дня рождения напитка, и он "начинается с официального партнерства с Неделей моды в Лондоне и знакомства с брендом, что дало поклонникам возможность вернуть себе прежние ценности".
Ранее с Diet Coke, кроме Марка Джейкобса, сотрудничали Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье, Джонатан Андерсон, Мэтью Уильямсон и Роберто Кавалли.
Напомним, Кейт Мосс ранее приняла участие в праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы. Компанию ей составила Наоми Кэмпбелл.