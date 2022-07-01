Эта должность была вакантна уже 10 лет, последним ее занимал дизайнер Марк Джейкобс

Супермодель Кейт Мосс стала креативным директором Diet Coke. Прошло почти десять лет с того момента, как эту должность занимал дизайнер Марк Джейкобс. В 2013 году, под его патронажем, кока-кола без сахара отметила свое 30-летие. Об этом пишет WWD.

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[ + – ] Марка Джейкобса на посту креативного директора будет нелегко превзойти Фото: Coca-Cola

40-летие любимого напитка моделей будет курировать уже Кейт Мосс. Она уже запостила первый снимок себя в новой должности и виновницы торжества. Это кампания "Люби то, что любишь", посвященная людям с позитивным отношением к жизни.

48-летняя Кейт Мосс уже заявила, что счастлива получить новый пост.

"Я очень рад присоединиться к семье Diet Coke. Мне нравятся прошлые коллаборации, которые они сделали с такими невероятными именами в моде. Кампания "Люби то, что любишь" – это новый проект. И я верю, что с уверенностью и страстью вы можете осуществить свои самые смелые мечты", — заявила Мосс.

Майкл Виллеке, директор по интегрированному опыту компании Coca-Cola Company в Европе, сказал, что в этом году исполняется 40 лет со дня рождения напитка, и он "начинается с официального партнерства с Неделей моды в Лондоне и знакомства с брендом, что дало поклонникам возможность вернуть себе прежние ценности".

Ранее с Diet Coke, кроме Марка Джейкобса, сотрудничали Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье, Джонатан Андерсон, Мэтью Уильямсон и Роберто Кавалли.

Напомним, Кейт Мосс ранее приняла участие в праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы. Компанию ей составила Наоми Кэмпбелл.