Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл поздравили Елизавету II с Платиновым юбилеем

Знаменитости участвовали в праздничных мероприятиях в честь 70-летия правления королевы Великобритании.

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Две самые известные топ-модели Великобритании — 48-летняя Кейт Мосс и 52-летняя Наоми Кэмпбелл — приняли участие в параде в честь Платинового юбилея Елизаветы II. Знаменитости проехались на крыше двухэтажного автобуса в стиле 1990-х годов, который символизировал конкретный десятилетний период правления монарха.

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В честь торжественного события Кейт Мосс надела укороченную байкерскую куртку Union Jack в цветах британского флага, дополнив образ серебряными украшениями. Волосы Кейт слегка убрала цветочной заколкой, чтобы волнистые пряди не падали на лицо. Звезда подиумов выглядела счастливой, постоянно улыбалась и приветствовала гостей мероприятия.

[ + – ] Кейт Мосс участвовала в Платиновом юбилеи в куртке в цветах британского флага. Фото: Getty Images

"Сегодня был удивительный день, когда мы с друзьями приветствовали королеву, которая самоотверженно отдала себя этому миру. Для меня большая честь быть здесь сегодня. Это был невероятный юбилей. Видеть, как все те люди, которых ты знал всю свою жизнь, празднуют. Это было эмоционально" — сказала супермодель, выступая во время мероприятия.

Ее коллега по цеху — Наоми Кемпбелл — блистала на параде в бежевом обтягивающим кожаном платье-тренче без бретелей. Модель накинула на плечи шарф, так как на улице, вероятно, было прохладно. Лицо Наоми скрыла за большими черными солнцезащитными очками.

[ + – ] Наоми Кемпбелл выглядела счастливой и приветствовала гостей мероприятия. Фото: Getty Images

Напомним, вчера в Великобритании завершились четырехдневные праздничные мероприятия в честь 70-летия правления Елизаветы II. Звездой торжества стал принц Луи, которому не удавалось сдерживать эмоции.

Ранее Фокус писал, что Кейт Мосс провела с Джонни Деппом несколько часов в Лондоне. Знаменитость посетила один из его концертов в Великобритании, где он выступал вместе с рок-легендой Джеффом Беком. Вместе с Кейт Мосс была Шэннон Осборн, жена рокера Оззи Осборна.

Также Фокус рассказывал, что во время судебного разбирательства между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд Кейт Мосс свидетельствовала в пользу своего бывшего возлюбленного, с которым они были вместе в 1990-х. Тогда у Деппа и Мосс дело шло к свадьбе, но актер оставил супермодель и начал встречаться с Ванесой Паради.