Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл привітали Єлизавету II з Платиновим ювілеєм

Знаменитості брали участь у святкових заходах із нагоди 70-річчя правління королеви Великої Британії.

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Дві найвідоміші топмоделі Великобританії — 48-річна Кейт Мосс і 52-річна Наомі Кемпбелл — взяли участь у параді на честь Платинового ювілею Єлизавети II. Знаменитості проїхалися на даху двоповерхового автобуса у стилі 1990-х років, що символізував конкретний десятирічний період правління монарха.

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На честь урочистої події Кейт Мосс вдягла укорочену байкерську куртку Union Jack у кольорах британського прапора, доповнивши образ срібними прикрасами. Волосся Кейт злегка прибрала квітковою шпилькою, щоб хвилясті пасма не падали на обличчя. Зірка подіумів виглядала щасливою, постійно усміхалася і вітала гостей заходу.

[ + – ] Кейт Мосс брала участь у Платиновому ювілеї у куртці у кольорах британського прапора Фото: Getty Images

"Сьогодні був дивовижний день, коли ми з друзями вітали королеву, яка самовіддано віддала себе цьому світу. Для мене велика честь бути тут сьогодні. Це був неймовірний ювілей. Бачити, як усі ті люди, яких ти знав усе своє життя, святкують. Це було емоційно", — сказала супермодель, виступаючи під час заходу.

Її колега по цеху — Наомі Кемпбелл — виблискувала на параді в бежевій обтислій шкіряній сукні-тренчі без бретелей. Модель накинула на плечі шарф, тому що на вулиці, мабуть, було прохолодно. Обличчя Наомі приховала за великими чорними сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Наомі Кемпбелл виглядала щасливою та вітала гостей заходу Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора у Великій Британії завершилися чотириденні святкові заходи на честь 70-річчя правління Єлизавети II. Зіркою урочистості став принц Луї, якому не вдавалося стримувати емоції.

Раніше Фокус писав, що Кейт Мосс провела з Джонні Депп кілька годин у Лондоні. Знаменитість відвідала один із його концертів у Великій Британії, де він виступав разом із рок-легендою Джеффом Беком. Разом із Кейт Мосс була Шеннон Осборн, дружина рокера Оззі Осборна.

Також Фокус розповідав, що під час судового розгляду між Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд Кейт Мосс свідчила на користь свого колишнього коханого, з яким вони були разом у 1990-х. Тоді в Деппа та Мосс справа йшла до весілля, але актор залишив супермодель і почав зустрічатися з Ванесою Параді.