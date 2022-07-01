Ця посада була вакантною вже 10 років, останнім її обіймав дизайнер Марк Джейкобс.

Супермодель Кейт Мосс стала креативним директором Diet Coke. Минуло майже десять років із того моменту, як цю посаду обіймав дизайнер Марк Джейкобс. 2013 року, під його патронажем, кока-кола без цукру відзначила своє 30-річчя. Про це пише WWD.

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[ + – ] Марка Джейкобса на посаді креативного директора буде нелегко перевершити Фото: Coca-Cola

40-річчя улюбленого напою моделей курируватиме вже Кейт Мосс. Вона вже запостила перший знімок себе на новій посаді та винуватиці урочистостей. Це кампанія "Люби те, що любиш", присвячена людям із позитивним ставленням до життя.

48-річна Кейт Мосс уже заявила, що щаслива здобути нову посаду.

"Я дуже радий приєднатися до сім'ї Diet Coke. Мені подобаються минулі колаборації, які вони зробили з такими неймовірними іменами в моді. Кампанія "Люби те, що любиш" — це новий проєкт. І я вірю, що з упевненістю та пристрастю ви можете здійснити свої найсміливіші мрії", — заявила Мосс.

Майкл Віллеке, директор із інтегрованого досвіду компанії Coca-Cola Company в Європі, сказав, що цього року виповнюється 40 років від дня народження напою, і він "починається з офіційного партнерства з Тижнем моди в Лондоні та знайомства з брендом, що дало шанувальникам можливість повернути собі колишні цінності.

Раніше з Diet Coke, окрім Марка Джейкобса, співпрацювали Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готьє, Джонатан Андерсон, Метью Вільямсон і Роберто Каваллі.

Нагадаємо, Кейт Мосс раніше взяла участь у святкуванні Платинового ювілею королеви Єлизавети. Компанію їй склала Наомі Кемпбелл.