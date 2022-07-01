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Десерт к чаю за 10 минут. Рецепт шоколадного торта в кружке

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торт, рецепи
Фото: Instagram | В кружке можно приготовить десерты на любой вкус.

Для приготовления понадобится большая кружка и микроволновка.

Если вам захотелось вкусной домашней выпечки к чаю, но совсем нет времени возиться с тестом, приготовьте ароматные маффины или шоколадный торт в кружке. Для этого понадобится около 10 минут, а результат вас приятно удивит.

Шоколадный торт в кружке

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахарный песок — 4 ст. л
  • Шоколадная крошка — 3 ст. л
  • Пшеничная мука — 3 ст.л
  • Несладкое какао — 2 ст. л
  • Сливки 33 % жирности — 3 ст.л
  • Сливочное масло (растопленное и охлажденное) — 2 ст.л
  • Ванилин
  • Щепотка соли
  • Шарик ванильного мороженого для подачи

Пошаговый рецепт:

  • Берем чашку объемом более 350 мл, которую можно использовать в микроволновой печи.
  • Прямо в кружке смешиваем масло, сливки, яйцо, ванилин и соль.
  • Добавляем муку, сахар и какао и перемешиваем тесто до однородности.
  • Выкладываем сверху шоколадную стружку.
  • Отправляем на одну минуту в микроволновку. Если шоколадный торт сырой внутри, ставим несколько раз на 20 секунд, пока десерт не будет полностью готов. В этом случае верхняя часть хорошо пропечется и будет пружинить.
  • Достаем кружку, даем торту остыть в течение нескольких минут.
  • Подаем на стол с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

Черничный маффин в кружке

Ингредиенты:

  • Ягоды черники (можно замороженные) — 7-10 штук
  • Пшеничная мука — 1/4 ст.
  • Обезжиренное молоко — 3 ст. л
  • Сахар — 2 ст.л
  • Растительное масло — 1 ст. л
  • Разрыхлитель — 1/8 чайной ложки
  • Щепотка пищевой соды

Для крошки сверху:

  • Холодное несоленое сливочное масло — 1 ст. л
  • Коричневый сахар — 2,5 ст. л
  • Пшеничная мука — 1, 5 ст. л
  • Корица — 1/8 чайной ложки

Пошаговый рецепт:

  • Смешиваем все ингредиенты для маффина, кроме черники, в кружке.
  • Сверху в смесь кладем чернику.
  • В отдельной небольшой миске смешиваем ингредиенты для крошки — кусочки масла должны полностью покрыться мукой, сахаром и корицей.
  • Посыпаем небольшими крошками поверх теста, равномерно распределяя их по поверхности.
  • Отправляем десерт в микроволновку на одну минуту.
  • Охлаждаем перед подачей несколько минут.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как приготовить салат из клубники, сыра и рукколы.