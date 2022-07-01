Десерт к чаю за 10 минут. Рецепт шоколадного торта в кружке

Для приготовления понадобится большая кружка и микроволновка.

Если вам захотелось вкусной домашней выпечки к чаю, но совсем нет времени возиться с тестом, приготовьте ароматные маффины или шоколадный торт в кружке. Для этого понадобится около 10 минут, а результат вас приятно удивит.

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Шоколадный торт в кружке

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Сахарный песок — 4 ст. л

Шоколадная крошка — 3 ст. л

Пшеничная мука — 3 ст.л

Несладкое какао — 2 ст. л

Сливки 33 % жирности — 3 ст.л

Сливочное масло (растопленное и охлажденное) — 2 ст.л

Ванилин

Щепотка соли

Шарик ванильного мороженого для подачи

Пошаговый рецепт:

Берем чашку объемом более 350 мл, которую можно использовать в микроволновой печи.

Прямо в кружке смешиваем масло, сливки, яйцо, ванилин и соль.

Добавляем муку, сахар и какао и перемешиваем тесто до однородности.

Выкладываем сверху шоколадную стружку.

Отправляем на одну минуту в микроволновку. Если шоколадный торт сырой внутри, ставим несколько раз на 20 секунд, пока десерт не будет полностью готов. В этом случае верхняя часть хорошо пропечется и будет пружинить.

Достаем кружку, даем торту остыть в течение нескольких минут.

Подаем на стол с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

Черничный маффин в кружке

Ингредиенты:

Ягоды черники (можно замороженные) — 7-10 штук

Пшеничная мука — 1/4 ст.

Обезжиренное молоко — 3 ст. л

Сахар — 2 ст.л

Растительное масло — 1 ст. л

Разрыхлитель — 1/8 чайной ложки

Щепотка пищевой соды

Для крошки сверху:

Холодное несоленое сливочное масло — 1 ст. л

Коричневый сахар — 2,5 ст. л

Пшеничная мука — 1, 5 ст. л

Корица — 1/8 чайной ложки

Пошаговый рецепт:

Смешиваем все ингредиенты для маффина, кроме черники, в кружке.

Сверху в смесь кладем чернику.

В отдельной небольшой миске смешиваем ингредиенты для крошки — кусочки масла должны полностью покрыться мукой, сахаром и корицей.

Посыпаем небольшими крошками поверх теста, равномерно распределяя их по поверхности.

Отправляем десерт в микроволновку на одну минуту.

Охлаждаем перед подачей несколько минут.

Приятного аппетита!

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