Стиль жизни
Десерт к чаю за 10 минут. Рецепт шоколадного торта в кружке
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Для приготовления понадобится большая кружка и микроволновка.
Если вам захотелось вкусной домашней выпечки к чаю, но совсем нет времени возиться с тестом, приготовьте ароматные маффины или шоколадный торт в кружке. Для этого понадобится около 10 минут, а результат вас приятно удивит.
Шоколадный торт в кружке
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт.
- Сахарный песок — 4 ст. л
- Шоколадная крошка — 3 ст. л
- Пшеничная мука — 3 ст.л
- Несладкое какао — 2 ст. л
- Сливки 33 % жирности — 3 ст.л
- Сливочное масло (растопленное и охлажденное) — 2 ст.л
- Ванилин
- Щепотка соли
- Шарик ванильного мороженого для подачи
Пошаговый рецепт:
- Берем чашку объемом более 350 мл, которую можно использовать в микроволновой печи.
- Прямо в кружке смешиваем масло, сливки, яйцо, ванилин и соль.
- Добавляем муку, сахар и какао и перемешиваем тесто до однородности.
- Выкладываем сверху шоколадную стружку.
- Отправляем на одну минуту в микроволновку. Если шоколадный торт сырой внутри, ставим несколько раз на 20 секунд, пока десерт не будет полностью готов. В этом случае верхняя часть хорошо пропечется и будет пружинить.
- Достаем кружку, даем торту остыть в течение нескольких минут.
- Подаем на стол с шариком мороженого.
Приятного аппетита!
Черничный маффин в кружке
Ингредиенты:
- Ягоды черники (можно замороженные) — 7-10 штук
- Пшеничная мука — 1/4 ст.
- Обезжиренное молоко — 3 ст. л
- Сахар — 2 ст.л
- Растительное масло — 1 ст. л
- Разрыхлитель — 1/8 чайной ложки
- Щепотка пищевой соды
Для крошки сверху:
- Холодное несоленое сливочное масло — 1 ст. л
- Коричневый сахар — 2,5 ст. л
- Пшеничная мука — 1, 5 ст. л
- Корица — 1/8 чайной ложки
Пошаговый рецепт:
- Смешиваем все ингредиенты для маффина, кроме черники, в кружке.
- Сверху в смесь кладем чернику.
- В отдельной небольшой миске смешиваем ингредиенты для крошки — кусочки масла должны полностью покрыться мукой, сахаром и корицей.
- Посыпаем небольшими крошками поверх теста, равномерно распределяя их по поверхности.
- Отправляем десерт в микроволновку на одну минуту.
- Охлаждаем перед подачей несколько минут.
Приятного аппетита!
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