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Десерт до чаю за 10 хвилин. Рецепт шоколадного торта в чашці

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торт, рецепи
Фото: Instagram | У чашці можна приготувати десерти на будь-який смак

Для приготування знадобиться велика чашка та мікрохвильова піч.

Якщо вам захотілося смачної домашньої випічки до чаю, але немає часу поратися з тістом, приготуйте ароматні мафіни або шоколадний торт у чашці. Для цього потрібно приблизно 10 хвилин, а результат вас приємно здивує.

Шоколадний торт у чашці

Інгредієнти:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукровий пісок — 4 ст. л.;
  • шоколадна крихта — 3 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 3 ст. л.;
  • несолодке какао — 2 ст. л.;
  • вершки 33% жирності — 3 ст. л.;
  • вершкове масло (розтоплене й охолоджене) — 2 ст. л.;
  • ванілін;
  • дрібка солі;
  • кулька ванільного морозива для подачі.

Покроковий рецепт:

  • Беремо чашку об'ємом понад 350 мл, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі.
  • Прямо в чашці змішуємо масло, вершки, яйце, ванілін і сіль.
  • Додаємо борошно, цукор і какао та перемішуємо тісто до однорідності.
  • Викладаємо зверху шоколадну стружку.
  • Відправляємо на одну хвилину в мікрохвильову піч. Якщо шоколадний торт сирий усередині, ставимо кілька разів на 20 секунд, допоки десерт не буде повністю готовий. У цьому випадку верхня частина добре пропечеться і буде пружинити.
  • Дістаємо чашку, даємо торту охолонути протягом кількох хвилин.
  • Подаємо на стіл із кулькою морозива.

Смачного!

Чорничний мафін у чашці

Інгредієнти :

  • ягоди чорниці (можна заморожені) — 7-10 штук;
  • пшеничне борошно — 1/4 ст.;
  • знежирене молоко — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • розпушувач — 1/8 чайної ложки;
  • дрібка харчової соди.

Для крихти зверху:

  • холодне несолоне вершкове масло — 1 ст. л.;
  • коричневий цукор – 2,5 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 1, 5 ст. л.;
  • кориця — 1/8 чайної ложки.

Покроковий рецепт:

  • Змішуємо всі інгредієнти для мафіна, крім чорниці, у чашці.
  • Зверху в суміш кладемо чорницю.
  • В окремій невеликій мисці змішуємо інгредієнти для крихти — шматочки масла повинні повністю покритися борошном, цукром і корицею.
  • Посипаємо невеликими крихтами поверх тіста, рівномірно розподіляючи їх по поверхні.
  • Відправляємо десерт у мікрохвильову піч на одну хвилину.
  • Охолоджуємо перед подачею кілька хвилин.

Смачного!

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