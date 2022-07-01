Десерт до чаю за 10 хвилин. Рецепт шоколадного торта в чашці

Для приготування знадобиться велика чашка та мікрохвильова піч.

Якщо вам захотілося смачної домашньої випічки до чаю, але немає часу поратися з тістом, приготуйте ароматні мафіни або шоколадний торт у чашці. Для цього потрібно приблизно 10 хвилин, а результат вас приємно здивує.

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Шоколадний торт у чашці

Інгредієнти:

яйце — 1 шт.;

цукровий пісок — 4 ст. л.;

шоколадна крихта — 3 ст. л.;

пшеничне борошно — 3 ст. л.;

несолодке какао — 2 ст. л.;

вершки 33% жирності — 3 ст. л.;

вершкове масло (розтоплене й охолоджене) — 2 ст. л.;

ванілін;

дрібка солі;

кулька ванільного морозива для подачі.

Покроковий рецепт:

Беремо чашку об'ємом понад 350 мл, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі.

Прямо в чашці змішуємо масло, вершки, яйце, ванілін і сіль.

Додаємо борошно, цукор і какао та перемішуємо тісто до однорідності.

Викладаємо зверху шоколадну стружку.

Відправляємо на одну хвилину в мікрохвильову піч. Якщо шоколадний торт сирий усередині, ставимо кілька разів на 20 секунд, допоки десерт не буде повністю готовий. У цьому випадку верхня частина добре пропечеться і буде пружинити.

Дістаємо чашку, даємо торту охолонути протягом кількох хвилин.

Подаємо на стіл із кулькою морозива.

Смачного!

Чорничний мафін у чашці

Інгредієнти :

ягоди чорниці (можна заморожені) — 7-10 штук;

пшеничне борошно — 1/4 ст.;

знежирене молоко — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

розпушувач — 1/8 чайної ложки;

дрібка харчової соди.

Для крихти зверху:

холодне несолоне вершкове масло — 1 ст. л.;

коричневий цукор – 2,5 ст. л.;

пшеничне борошно — 1, 5 ст. л.;

кориця — 1/8 чайної ложки.

Покроковий рецепт:

Змішуємо всі інгредієнти для мафіна, крім чорниці, у чашці.

Зверху в суміш кладемо чорницю.

В окремій невеликій мисці змішуємо інгредієнти для крихти — шматочки масла повинні повністю покритися борошном, цукром і корицею.

Посипаємо невеликими крихтами поверх тіста, рівномірно розподіляючи їх по поверхні.

Відправляємо десерт у мікрохвильову піч на одну хвилину.

Охолоджуємо перед подачею кілька хвилин.

Смачного!

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