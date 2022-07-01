Стиль життя
Десерт до чаю за 10 хвилин. Рецепт шоколадного торта в чашці
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Для приготування знадобиться велика чашка та мікрохвильова піч.
Якщо вам захотілося смачної домашньої випічки до чаю, але немає часу поратися з тістом, приготуйте ароматні мафіни або шоколадний торт у чашці. Для цього потрібно приблизно 10 хвилин, а результат вас приємно здивує.
Шоколадний торт у чашці
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт.;
- цукровий пісок — 4 ст. л.;
- шоколадна крихта — 3 ст. л.;
- пшеничне борошно — 3 ст. л.;
- несолодке какао — 2 ст. л.;
- вершки 33% жирності — 3 ст. л.;
- вершкове масло (розтоплене й охолоджене) — 2 ст. л.;
- ванілін;
- дрібка солі;
- кулька ванільного морозива для подачі.
Покроковий рецепт:
- Беремо чашку об'ємом понад 350 мл, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі.
- Прямо в чашці змішуємо масло, вершки, яйце, ванілін і сіль.
- Додаємо борошно, цукор і какао та перемішуємо тісто до однорідності.
- Викладаємо зверху шоколадну стружку.
- Відправляємо на одну хвилину в мікрохвильову піч. Якщо шоколадний торт сирий усередині, ставимо кілька разів на 20 секунд, допоки десерт не буде повністю готовий. У цьому випадку верхня частина добре пропечеться і буде пружинити.
- Дістаємо чашку, даємо торту охолонути протягом кількох хвилин.
- Подаємо на стіл із кулькою морозива.
Смачного!
Чорничний мафін у чашці
Інгредієнти :
- ягоди чорниці (можна заморожені) — 7-10 штук;
- пшеничне борошно — 1/4 ст.;
- знежирене молоко — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- розпушувач — 1/8 чайної ложки;
- дрібка харчової соди.
Для крихти зверху:
- холодне несолоне вершкове масло — 1 ст. л.;
- коричневий цукор – 2,5 ст. л.;
- пшеничне борошно — 1, 5 ст. л.;
- кориця — 1/8 чайної ложки.
Покроковий рецепт:
- Змішуємо всі інгредієнти для мафіна, крім чорниці, у чашці.
- Зверху в суміш кладемо чорницю.
- В окремій невеликій мисці змішуємо інгредієнти для крихти — шматочки масла повинні повністю покритися борошном, цукром і корицею.
- Посипаємо невеликими крихтами поверх тіста, рівномірно розподіляючи їх по поверхні.
- Відправляємо десерт у мікрохвильову піч на одну хвилину.
- Охолоджуємо перед подачею кілька хвилин.
Смачного!
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