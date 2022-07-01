Две женщины обвинили актера Эзру Миллера в нападении

Против него выдвинула обвинения женщина из Германии, а пострадавшая из Исландии впервые рассказала об инциденте

Звезда фильмов "Фантастические твари" и "Флэш", актер Эзра Миллер снова оказался в центре скандала. Две его жертвы рассказали о том, как он их избил. Об этом пишет Variety.

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Против него выдвинула обвинения жительница Берлина по имени Надя. А девушка из Исландии впервые рассказала о стычке со знаменитостью.

Надя общалась с Эзрой, который определяет себя как небинарную персону, сначала по-дружески, а потом, в 2020 году у них была короткая сексуальная связь. В 2022 году они снова встретились в квартире девушки. И все было хорошо, пока она не попросила его не курить на кухне.

Тогда Эзра вышел из себя и начал орать на нее.

"Это вывело его из себя. Я просила его уйти, а он стал меня оскорблять, называть нацисткой и трансфобным куском дерьма. Это было кошмарно. Он ходил по квартире, все трогал, рассматривал, повсюду сыпал пепел. Это было отвратительно", — рассказала девушка. Когда Эзра наконец ушел, Надя вызвала полицию, потому что она боялась, что он вернется и изобьет ее. По ее словам, актер вел себя очень агрессивно.

Она подала заявление в берлинскую прокуратуру, его приняли, но дело закрыли, так как Эзра уже покинул Германию к тому времени.

Надя решила публично высказаться после того, как узнала об аресте Миллера на Гавайях. Там он успел подраться в баре, залезть в чужой дом, а потом устроить драку на частной вечеринке и запустить в хозяйку дома стулом.

После свою историю рассказала жительница Исландии. Там Эзра подрался в баре, но за это на него не обиделись, потому что по словам посетителей, "это обычное дело в исландских барах на выходных", но на девушку он накинулся потому что она в шутку сказала, что могла бы с ним подраться.

[ + – ] Драка Эзры в Исландии

"Я думала, это шутка, но дальше все вышло из-под контроля. Он оказался на мне, начал меня душить и орать мне в лицо "хочу ли я драки?!", — друзья девушки оттащили актера от нее, а он продолжал кричать то ли это, чего она хотела.

Как рассказала пострадавшая, Миллер также плевал в лицо ее друзьям. Она написала заявление в полицию, но дело не возбудили. А бармен бара, где произошла стычка, позже рассказал, что Эйра постоянно дрался с посетителями, пока был на съемках.

Представители Миллера не комментируют ситуацию. Источник из его окружения рассказал журналистам, что актер когда-нибудь расскажет свою версию произошедшего, но пока он "принял решение концентрироваться на своем здоровье и исцелении".

А пока журналисты считают, что скандалы повлияют на карьеру актера. По слухам, студия Warner Bros., снимающая "Фантастических тварей", планирует завершить сотрудничество с ним.

[ + – ] Эзра Миллер на съемках фильма "Флэш" Фото: Variety

Но с "Флэшем" пока ситуация неясна — проект слишком дорого стоит: около 200 миллионов долларов, — так что Эзра, скорей всего, продолжит съемки.