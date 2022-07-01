Дві жінки звинуватили актора Езру Міллера в нападі

Проти нього висунула звинувачення жінка з Німеччини, а постраждала з Ісландії вперше розповіла про інцидент.

Зірка фільмів "Фантастичні звірі" та "Флеш", актор Езра Міллер знову опинився в центрі скандалу. Дві його жертви розповіли про те, як він їх побив. Про це пише Variety.

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Проти нього висунула звинувачення мешканка Берліна на ім'я Надя. А дівчина з Ісландії вперше розповіла про сутичку зі знаменитістю.

Надя спілкувалася з Езрою, який визначає себе як небінарну персону, спочатку по-дружньому, а потім, у 2020 році, у них був короткий сексуальний зв'язок. 2022 року вони знову зустрілися у квартирі дівчини. І все було добре, поки вона не попросила його не палити на кухні.

Тоді Езра вийшов із себе та почав кричати на неї.

"Це вивело його з себе. Я просила його піти, а він почав мене ображати, називати нацисткою та трансфобним шматком лайна. Це було кошмарно. Він ходив по квартирі, все чіпав, розглядав, всюди сипав попіл. Це було огидно", — розповіла дівчина. Коли Езра нарешті пішов, Надя викликала поліцію, бо боялася, що він повернеться та поб'є її. За її словами, актор поводився дуже агресивно.

Вона подала заяву до берлінської прокуратури, її прийняли, але справу закрили, оскільки Езра вже покинув Німеччину на той час.

Надя вирішила публічно висловитися після того, як дізналася про арешт Міллера на Гаваях. Там він встиг побитися в барі, залізти в чужий будинок, а потім влаштувати бійку на приватній вечірці та запустити в хазяйку будинку стільцем.

Потім свою історію розповіла жителька Ісландії. Там Езра побився в барі, але за це на нього не образилися, тому що за словами відвідувачів, "це звичайна справа в ісландських барах на вихідних", але на дівчину він накинувся тому що вона жартома сказала, що могла б із ним побитися.

[ + – ] Бійка Езри в Ісландії

"Я думала, це жарт, але далі все вийшло з-під контролю. Він опинився на мені, почав мене душити й кричати мені в обличчя "чи хочу я бійки?!", — друзі дівчини відтягли актора від неї, а він продовжував кричати чи це те, чого вона хотіла.

Як розповіла постраждала, Міллер також плював в обличчя її друзям. Вона написала заяву до поліції, але справа не зрушила. А бармен бару, де сталася сутичка, згодом розповів, що Ейра постійно бився з відвідувачами, доки був на зйомках.

Представники Міллера не коментують ситуацію. Джерело з його оточення розповіло журналістам, що актор колись розповість свою версію події, але поки що він "ухвалив рішення концентруватися на своєму здоров'ї та зціленні".

А поки що журналісти вважають, що скандали вплинуть на кар'єру актора. За чутками, студія Warner Bros., яка знімає "Фантастичних звірів", планує завершити співпрацю з ним.

[ + – ] Езра Міллер на зйомках фільму "Флеш" Фото: Variety

Але з "Флешем" поки ситуація незрозуміла — проєкт надто дорого коштує: близько 200 мільйонів доларів, тож Езра, швидше за все, продовжить зйомки.