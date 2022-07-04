76-летняя звезда "Ангелов Чарли" Жаклин Смит рассказала, как сохранить молодость подольше

По словам актрисы, поборовшей рак и пережившей три развода, секрет ее идеальной внешности прост.

Американская актриса и бизнесвумен Жаклин Смит, больше всего прославившаяся ролью Келли Гаррет в сериале "Ангелы Чарли" (1976), даже в 76 лет остается полной сил и энергии. В интервью The Mail в воскресном журнале You она рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть.

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Знаменитость, пережившая Голливуд 1970-х годов, три развода и рак груди, говорит, что всю жизнь избегала косметических процедур и ботокса, отдавая предпочтение естественности,

"Я не верю в филлеры и не делала никаких операций. Я боюсь ботокса. Мой муж говорит, что если колоть ботокс снова и снова, он полностью разрушает мышцы. Вы можете переусердствовать в этом, как никто другой. И когда вы закончите, это не очень хорошо выглядит", – призналась она.

У Жаклин был диагностирован рак груди 20 лет назад после того, как рутинная маммография показала опухоль. Она прошла лучевую терапию и несколько месяцев спустя полностью выздоровела. По ее словам, этот опыт дал ей новый взгляд на жизнь.

[ + – ] Жаклин сыграла роль Келли Гаррет в сериале "Ангелы Чарли"

"Это часть моей истории, и это меняет меня: я понимаю, вам нужно ловить момент. И нам нужно быть более благодарными. Может быть, мы все слишком много жалуемся", – говорит она.

Смит уже 25 лет – в счастливом браке. Ее четвертый муж – 67-летний кардиохирург Брэд Аллен, с которым она познакомилась, когда он оперировал ее отца 30 лет назад. По ее словам, они встречались несколько лет, прежде чем поженились в 1997 году. К тому времени она уже прекратила пятилетние съемки в "Ангелах Чарли" и дважды успела развестись с коллегами по цеху. По ее словам, она даже не считает это браками.

[ + – ] Жаклин со своим четвертым мужем Брэдом Алленом

В третий раз у нее почти все получилось, когда она вышла замуж за британского кинематографиста Тони Ричмонда, отца ее двоих детей, сына Гастона и дочери Спенсер. Они развелись из-за его пьянства, но остались друзьями.

Сейчас Жаклин наслаждается ролью любящей бабушки.

[ + – ] Жаклин с внучкой Валентиной

Вспоминая молодость, она отмечает, что, несмотря на весь гедонизм Голливуда 70-ых, никогда не поддавалась соблазнам и избегала сомнительных вечеринок, скандалов и не употребляла наркотики.

Напомним, на какую операцию пошла 68-летняя модель Кристи Бринкли в страхе перед старостью.