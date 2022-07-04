76-річна зірка "Ангелів Чарлі" Жаклін Сміт розповіла, як зберегти молодість довше

За словами акторки, яка поборола рак і пережила три розлучення, секрет її ідеальної зовнішності простий.

Американська акторка і бізнесвумен Жаклін Сміт, яка найбільше прославилася роллю Келлі Гаррет у серіалі "Ангели Чарлі" (1976), навіть у 76 років залишається повною сил і енергії. В інтерв'ю The Mail у недільному журналі You вона розповіла, як їй вдається мати такий хороший вигляд.

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Знаменитість, що пережила Голлівуд 1970-х років, три розлучення та рак грудей, каже, що все життя уникала косметичних процедур та ботоксу, віддаючи перевагу природності,

"Я не вірю у філери й не робила жодних операцій. Я боюся ботоксу. Мій чоловік каже, що якщо колоти ботокс знову і знову, він повністю руйнує м'язи. Ви можете перестаратися в цьому, як ніхто інший. І коли ви закінчите, це має не дуже гарний вигляд", — зізналася вона.

Жаклін діагностували рак грудей 20 років тому після того, як рутинна мамографія показала пухлину. Вона пройшла променеву терапію і через кілька місяців повністю одужала. За її словами, цей досвід дав їй новий погляд на життя.

[ + – ] Жаклін зіграла роль Келлі Гаррет у серіалі "Ангели Чарлі"

"Це частина моєї історії, і це змінює мене: я розумію, вам потрібно ловити момент. І нам потрібно бути вдячнішими. Можливо, ми всі надто багато скаржимося", — каже вона.

Сміт уже 25 років — у щасливому шлюбі. Її четвертий чоловік — 67-річний кардіохірург Бред Аллен, з яким вона познайомилася, коли він оперував її батька 30 років тому. За її словами, вони зустрічалися кілька років, перш ніж одружилися у 1997 році. На той час вона вже припинила п'ятирічні зйомки в "Ангелах Чарлі" і двічі встигла розлучитися з колегами по цеху. За її словами, вона навіть не вважає це шлюбами.

[ + – ] Жаклін зі своїм четвертим чоловіком Бредом Алленом

Утретє в неї майже все вийшло, коли вона вийшла заміж за британського кінематографіста Тоні Річмонда, батька її двох дітей — сина Гастона і дочки Спенсер. Вони розлучилися через його пияцтва, але залишилися друзями.

Зараз Жаклін насолоджується роллю люблячої бабусі.

[ + – ] Жаклін із онукою Валентиною

Згадуючи молодість, вона зазначає, що, попри весь гедонізм Голлівуду 70-х, ніколи не піддавалася спокусам і уникала сумнівних вечірок, скандалів і не вживала наркотиків.

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