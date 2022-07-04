Сильвестр Сталлоне угостил Аль Пачино пиццей за дружеским обедом

Легендарные актеры посетили небольшой итальянский ресторанчик

82-летний Аль Пачино и 75-летний Сильвестр Сталлоне отдали дань своим итальянским корням, посетив итальянский ресторан в Беверли-Хиллз и заказав пиццу. Об этом пишет Daily Mail.

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Рокки встретил Лицо со Шрамом – описали эту встречу в соцсетях, вспомнив самые известные фильмы актеров.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне и Аль Пачино

У Сталлоне и Аль Пачино, которые хоть и выступали в разных амплуа, но много общего. Они оба родом из Нью-Йорка и работают в кино более полувека.

Оба актера родом из Нью-Йорка работают в шоу-бизнесе более пяти десятилетий. Также они в свое время получили по одному "Оскару". Аль Пачино "Оскар" достался за роль в фильме 1993 года "Запах женщины", был номинирован – девять раз.

Сильвестр Сталлоне получил заветную статуэтку за сценарий к фильму "Рокки" в 1977 году и был номинирован трижды.

И у Сталлоне и у Аль Пачино 2022 год обещает быть очень напряженным. Среди предстоящих проектов Сталлоне — сиквелы "Стражи Галактики 3" и "Неудержимые 4", которые должны выйти в следующем году, а также криминальная драма Paramount+ "Талса Кинг".

Аль Пачино появится в триллере под рабочим названием "Снифф", а также в экранизации шекспировского "Короля Лира".

Ранее они уже встречались за одним столом. Сталлоне публиковал видео о том, как они принимал коллегу у себя дома, а ужин им готовил знаменитый шеф-повар Гай Фиери. Сталлоне назвал это "встречей титанов".

"Я собираюсь представить великого Аль Пачино великому Гаю Фиери, который сегодня приготовит отличную еду", — сказал Сталлоне в клипе. Шеф-повар спросил у Аль Пачино, голоден ли он, а тот сказал, что "он всегда голоден".

На днях Сильвестра Сталлоне видели с семьей у ресторана итальянской кухни Via Alloro. Он уже начал отмечать свой 76-й день рождения, который случится 6 июля.