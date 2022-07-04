Сильвестр Сталлоне пригостив Аль Пачіно піцою за дружнім обідом

Легендарні актори відвідали невеликий італійський ресторанчик

82-річний Аль Пачіно і 75-річний Сильвестр Сталлоне віддали данину своїм італійським корінням, відвідавши італійський ресторан у Беверлі-Гіллз і замовивши піцу. Про це пише Daily Mail.

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Роккі зустрів Обличчя зі Шрамом — описали цю зустріч у соцмережах, згадавши найвідоміші фільми акторів.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне та Аль Пачіно

У Сталлоне та Аль Пачіно, які хоч і виступали в різних амплуа, але мають багато спільного. Вони обидва родом з Нью-Йорка і працюють у кіно понад півстоліття.

Обидва актори родом із Нью-Йорка працюють у шоубізнесі понад п'ять десятиліть. Також вони свого часу отримали по одному "Оскару". Аль Пачіно "Оскар" дістався за роль у фільмі 1993 року "Запах жінки", який номінований — дев'ять разів.

Сильвестр Сталлоне отримав заповітну статуетку за сценарій до фільму "Роккі" у 1977 році та був номінований тричі.

І у Сталлоне, і в Аль Пачіно 2022 рік обіцяє бути дуже напруженим. Серед майбутніх проєктів Сталлоне — сиквели "Вартові Галактики 3" та "Нестримні 4", які мають вийти наступного року, а також кримінальна драма Paramount+ "Талса Кінг".

Аль Пачіно з'явиться у трилері під робочою назвою "Сніфф", а також в екранізації шекспірівського "Короля Ліра".

Раніше вони вже зустрічалися за одним столом. Сталлоне публікував відео про те, як вони приймав колегу вдома, а вечерю їм готував знаменитий шеф-кухар Гай Фієрі. Сталлоне назвав це "зустріччю титанів".

"Я збираюся представити великого Аль Пачіно великому Гаю Фієрі, який сьогодні приготує чудову їжу", — сказав Сталлоне у кліпі. Шеф-кухар запитав у Аль Пачіно, чи голодний він, а той сказав, що "він завжди голодний".

Днями Сільвестра Сталлоне бачили із сім'єю біля ресторану італійської кухні Via Alloro. Він уже почав відзначати свій 76-й день народження, який відбудеться 6 липня.