В Мексике мэр рыбацкой деревушки взял в жены крокодила (видео)

Женитьба на крокодиле – многовековой ритуал для привлечения удачи и урожая.

Мэр небольшой рыбацкой деревушки Сан-Педро-Уамелула на тихоокеанском побережье Оахаки (на юге Мексики) Хьюго Соса женился на аллигаторе, а видео "свадьбы" и поцелуя новоиспеченных мужа и жены вызвали фурор в Сети, став вирусными, сообщает Indian Express.

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На опубликованных кадрах Соса, одетый в белую рубашку и черные брюки, танцует с крокодилом, наряженным в свадебное платье и фату. На всякий случай пасть семилетней рептилии замотана веревкой. Компанию им составилим местные жители в ярких одеждах.

На самом деле такая странная свадьба – не более чем вековой ритуал. Крокодилиха, которую называют маленькой принцессой, "считается божеством, представляющим мать-землю, а ее брак с местным лидером символизирует соединение людей с божественным".

"Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы у нас была рыба в реке", — сказал журналистам Соса.

Земноводную невесту позже провезли через всю деревню, а местные жители играли для нее на барабанах, трубах и пели. Мужчины обмахивали ее шляпами, чтобы ей было не так жарко.

Элия Эдит Агилар, известная как крестная мать, организовавшая свадьбу, заявила СМИ, что очень горда тем, что ей доверили проведение церемонии, и отметила, что провела много времени, беспокоясь о том, что наденет невеста.

Вековой ритуал в Сан-Педро-Уамелула, теперь смешанный с католической духовностью, включает в себя одевание аллигатора или каймана в белое свадебное платье и другие красочные одежды. Он проводится каждый год и восходит к доиспанским временам, беря свое начало в коренных общинах штата Чонталь и Уаве.

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