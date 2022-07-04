У Мексиці мер рибальського села взяв за дружину крокодила (відео)

Одруження з крокодилом — багатовіковий ритуал для приваблення удачі та врожаю.

Мер невеликого рибальського села Сан-Педро-Уамелула на тихоокеанському узбережжі Оахакі (на півдні Мексики) Г'юго Соса одружився з алігатором, а відео "весілля" та поцілунку новоспечених чоловіка та дружини викликали фурор у мережі, ставши вірусними, повідомляє Indian Express.

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На опублікованих кадрах Соса, одягнений у білу сорочку та чорні штани, танцює з крокодилом, вбраним у весільну сукню та фату. Про всяк випадок пащу семирічної рептилії зав'язали мотузкою. Компанію їм склали місцеві жителі в яскравому одязі.

Насправді таке дивне весілля — не більше ніж віковий ритуал. Самка крокодила, яку називають маленькою принцесою, "вважається божеством, яке представляє матір-землю, а її шлюб із місцевим лідером символізує поєднання людей із божественним".

"Ми просимо в природи достатньо дощу, достатньо їжі, щоб у нас була риба в річці", — сказав журналістам Соса.

Земноводну наречену згодом провезли через усе село, а місцеві жителі грали для неї на барабанах, трубах і співали. Чоловіки обмахували її капелюхами, щоб їй було не так спекотно.

Елія Едіт Агілар, відома як хрещена мати, яка організувала весілля, заявила ЗМІ, що дуже горда тим, що їй довірили проведення церемонії, і зазначила, що провела багато часу, турбуючись про те, що одягне наречена.

Віковий ритуал у Сан-Педро-Уамелула, тепер змішаний із католицькою духовністю, включає одягання алігатора або каймана в білу весільну сукню й інший барвистий одяг. Його проводять щороку, і він походить із доіспанських часів, беручи свій початок у корінних громадах штату Чонталь і Уаві.

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