Настоящий дом Гуччи. Штаб-квартиру модного дома и Тома Форда выставили на продажу в Лондоне

Именно в этом шикарном офисе, который занимает целый особняк, бренд переехал после убийства Маурицио Гуччи в Милане

В Лондоне выставили на продажу уникальную недвижимость, особняк на Графтон-стрит в районе Мэйфер, где располагалась штаб-квартира модного дом Gucci с 1998 по 2010 год. Туда офис переехал из Милана после убийства Маурицио Гуччи. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Про смерть Маурицио, которого после скандального развода заказала наемным убийцам собственная жена, был снят фильм. Главные роли в нем исполнили Леди Гага и Адам Драйвер. Члены семьи Гуччи, к слову, остались картиной Ридли Скотта недовольны.

Но в Лондоне модный дом занял целый особняк – шикарный бывший дом лорда-канцлера Брума, в котором он принимал королеву Викторию. Его купили тогдашние владельцы из инвестиционного фонда Invescorp из Бахрейна.

[ + – ] Одна из гостиных в доме Гуччи Фото: Beauchamp Estates

[ + – ] Столовая в доме Гуччи Фото: Beauchamp Estates

Стоимость особняка – 55 миллионов фунтов стерлингов. Также его можно снять за 40 тысяч фунтов в неделю. Здесь работали Том Форд, занимавший тогда пост креативного директора бренда и Доменико Де Соле (юрисконсульт семьи Гуччи с начала 1980-х), часто бывал Александр МакКуин.

Здесь имеется все для комфортной работы, или же для комфортного проживания – несколько шикарных гостиных, 4 VIP-спальни, бассейн, огромная кухня, кинотеатр с зеркальным потолком и спа-центр.

Если дом – исторический памятник, то его обстановка – это настоящее произведение искусства. Она была изготовлена по индивидуальному заказу Gucci, включая столы и шкафы из шоколадного шпона, а также черные диваны и стулья из телячьей кожи.

Его ремонтировали два года, так что главная гостиная с лепниной и каминами, где лорд-канцлер принимал королеву Викторию, стал личным офисом Тома Форда. Именно здесь Форд принимал редактора Vogue Анну Винтур, Франсуа Пино, а также модельера Александра Маккуина в 2000 году.

[ + – ] Бывший офис Тома Форда Фото: Beauchamp Estates

Том Форд, которому приписывают превращение Gucci в бренд стоимостью в миллиард долларов, преуспел как в индустрии моды, так и в киноиндустрии, создав империю стоимостью 500 миллионов долларов.

Уроженец Техаса стал креативным директором Gucci в 1994 году, когда бренд был на грани банкротства и считался "немодным".

Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates

Ему приписывают привнесение "сексуальности и гламура" в Gucci, превратив компанию в бренд, который сейчас стоит миллиарды долларов. Он покинул компанию в 2004 году, сославшись на творческие разногласия с руководством.

После ухода из Gucci Форд поселился в Лос-Анджелесе, где снял и продюсировал свой первый фильм "Одинокий мужчина", который был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус" и получил несколько наград по всему миру.

В 2006 году он вернулся в моду, запустив собственный лейбл Tom Ford Beauty. Он начал с косметики и мужской одежды, а затем расширил бренд, включив в него женскую одежду, которая стала его визитной карточкой и торговой маркой.