Настоящий дом Гуччи. Штаб-квартиру модного дома и Тома Форда выставили на продажу в Лондоне
Именно в этом шикарном офисе, который занимает целый особняк, бренд переехал после убийства Маурицио Гуччи в Милане
В Лондоне выставили на продажу уникальную недвижимость, особняк на Графтон-стрит в районе Мэйфер, где располагалась штаб-квартира модного дом Gucci с 1998 по 2010 год. Туда офис переехал из Милана после убийства Маурицио Гуччи. Об этом пишет Daily Mail.
Про смерть Маурицио, которого после скандального развода заказала наемным убийцам собственная жена, был снят фильм. Главные роли в нем исполнили Леди Гага и Адам Драйвер. Члены семьи Гуччи, к слову, остались картиной Ридли Скотта недовольны.
Но в Лондоне модный дом занял целый особняк – шикарный бывший дом лорда-канцлера Брума, в котором он принимал королеву Викторию. Его купили тогдашние владельцы из инвестиционного фонда Invescorp из Бахрейна.
Стоимость особняка – 55 миллионов фунтов стерлингов. Также его можно снять за 40 тысяч фунтов в неделю. Здесь работали Том Форд, занимавший тогда пост креативного директора бренда и Доменико Де Соле (юрисконсульт семьи Гуччи с начала 1980-х), часто бывал Александр МакКуин.
Здесь имеется все для комфортной работы, или же для комфортного проживания – несколько шикарных гостиных, 4 VIP-спальни, бассейн, огромная кухня, кинотеатр с зеркальным потолком и спа-центр.
Если дом – исторический памятник, то его обстановка – это настоящее произведение искусства. Она была изготовлена по индивидуальному заказу Gucci, включая столы и шкафы из шоколадного шпона, а также черные диваны и стулья из телячьей кожи.
Его ремонтировали два года, так что главная гостиная с лепниной и каминами, где лорд-канцлер принимал королеву Викторию, стал личным офисом Тома Форда. Именно здесь Форд принимал редактора Vogue Анну Винтур, Франсуа Пино, а также модельера Александра Маккуина в 2000 году.
Том Форд, которому приписывают превращение Gucci в бренд стоимостью в миллиард долларов, преуспел как в индустрии моды, так и в киноиндустрии, создав империю стоимостью 500 миллионов долларов.
Уроженец Техаса стал креативным директором Gucci в 1994 году, когда бренд был на грани банкротства и считался "немодным".
Ему приписывают привнесение "сексуальности и гламура" в Gucci, превратив компанию в бренд, который сейчас стоит миллиарды долларов. Он покинул компанию в 2004 году, сославшись на творческие разногласия с руководством.
После ухода из Gucci Форд поселился в Лос-Анджелесе, где снял и продюсировал свой первый фильм "Одинокий мужчина", который был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус" и получил несколько наград по всему миру.
В 2006 году он вернулся в моду, запустив собственный лейбл Tom Ford Beauty. Он начал с косметики и мужской одежды, а затем расширил бренд, включив в него женскую одежду, которая стала его визитной карточкой и торговой маркой.