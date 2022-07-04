Справжній дім Ґуччі. Штаб-квартиру модного дому й Тома Форда виставили на продаж у Лондоні

Саме в цей шикарний офіс, який займає цілий маєток, бренд переїхав після вбивства Мауріціо Ґуччі в Мілані.

У Лондоні виставили на продаж унікальну нерухомість, маєток на Графтон-стріт у районі Мейфер, де розташовувалася штаб-квартира модного дому Gucci з 1998 по 2010 рік. Туди офіс переїхав із Мілана після вбивства Мауріціо Ґуччі. Про це пише Daily Mail.

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Про смерть Мауріціо, якого після скандального розлучення замовила найманим убивцям власна дружина, зняли фільм. Головні ролі в ньому виконали Леді Гага й Адам Драйвер. Члени родини Ґуччі, до речі, залишилися стрічкою Рідлі Скотта незадоволені.

Але в Лондоні модний дім зайняв цілий маєток — розкішний колишній будинок лорда-канцлера Брума, в якому він приймав королеву Вікторію. Його купили тодішні власники з інвестиційного фонду Invescorp із Бахрейну.

[ + – ] Одна з віталень у будинку Ґуччі Фото: Beauchamp Estates

[ + – ] Їдальня в будинку Ґуччі Фото: Beauchamp Estates

Вартість маєтку — 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Також його можна зняти за 40 тисяч фунтів на тиждень. Тут працювали Том Форд, який тоді займав посаду креативного директора бренду, і Доменіко Де Соле (юрисконсульт сім'ї Ґуччі з початку 1980-х), часто бував Александр Макквін.

Тут є все для комфортної роботи або для комфортного проживання — кілька шикарних віталень, 4 VIP-спальні, басейн, величезна кухня, кінотеатр із дзеркальною стелею та спа-центр.

Якщо будинок — історична пам'ятка, то його обстановка — це справжній витвір мистецтва. Вона була виготовлена за індивідуальним замовленням Gucci, включаючи столи та шафи з шоколадного шпону, а також чорні дивани та стільці з телячої шкіри.

Його ремонтували два роки, тож головна вітальня з ліпниною та камінами, де лорд-канцлер приймав королеву Вікторію, став особистим офісом Тома Форда. Саме тут Форд приймав редакторку Vogue Анну Вінтур, Франсуа Піно, а також модельєра Александра Макквіна у 2000 році.

[ + – ] Колишній офіс Тома Форда Фото: Beauchamp Estates

Том Форд, якому приписують перетворення Gucci на бренд вартістю мільярд доларів, досяг успіху як в індустрії моди, так і в кіноіндустрії, створивши імперію вартістю 500 мільйонів доларів.

Уродженець Техасу став креативним директором Gucci в 1994 році, коли бренд був на межі банкрутства та вважався "немодним".

Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates Фото: Beauchamp Estates

Йому приписують привнесення "сексуальності й гламуру" в Gucci, тоді він перетворив компанію на бренд, який зараз коштує мільярди доларів. Він залишив компанію у 2004 році, пославшись на творчі розбіжності з керівництвом.

Після відходу з Gucci Форд оселився в Лос-Анджелесі, де зняв і спродюсував свій перший фільм "Самотній чоловік", який був номінований на "Оскар", "Золотий глобус" і отримав кілька нагород по всьому світу.

2006 року він повернувся в моду, запустивши власний лейбл Tom Ford Beauty. Він почав із косметики та чоловічого одягу, а потім розширив бренд, включивши до нього жіночий одяг, який став його візитною карткою та торговою маркою.