Справжній дім Ґуччі. Штаб-квартиру модного дому й Тома Форда виставили на продаж у Лондоні
Саме в цей шикарний офіс, який займає цілий маєток, бренд переїхав після вбивства Мауріціо Ґуччі в Мілані.
У Лондоні виставили на продаж унікальну нерухомість, маєток на Графтон-стріт у районі Мейфер, де розташовувалася штаб-квартира модного дому Gucci з 1998 по 2010 рік. Туди офіс переїхав із Мілана після вбивства Мауріціо Ґуччі. Про це пише Daily Mail.
Про смерть Мауріціо, якого після скандального розлучення замовила найманим убивцям власна дружина, зняли фільм. Головні ролі в ньому виконали Леді Гага й Адам Драйвер. Члени родини Ґуччі, до речі, залишилися стрічкою Рідлі Скотта незадоволені.
Але в Лондоні модний дім зайняв цілий маєток — розкішний колишній будинок лорда-канцлера Брума, в якому він приймав королеву Вікторію. Його купили тодішні власники з інвестиційного фонду Invescorp із Бахрейну.
Вартість маєтку — 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Також його можна зняти за 40 тисяч фунтів на тиждень. Тут працювали Том Форд, який тоді займав посаду креативного директора бренду, і Доменіко Де Соле (юрисконсульт сім'ї Ґуччі з початку 1980-х), часто бував Александр Макквін.
Тут є все для комфортної роботи або для комфортного проживання — кілька шикарних віталень, 4 VIP-спальні, басейн, величезна кухня, кінотеатр із дзеркальною стелею та спа-центр.
Якщо будинок — історична пам'ятка, то його обстановка — це справжній витвір мистецтва. Вона була виготовлена за індивідуальним замовленням Gucci, включаючи столи та шафи з шоколадного шпону, а також чорні дивани та стільці з телячої шкіри.
Його ремонтували два роки, тож головна вітальня з ліпниною та камінами, де лорд-канцлер приймав королеву Вікторію, став особистим офісом Тома Форда. Саме тут Форд приймав редакторку Vogue Анну Вінтур, Франсуа Піно, а також модельєра Александра Макквіна у 2000 році.
Том Форд, якому приписують перетворення Gucci на бренд вартістю мільярд доларів, досяг успіху як в індустрії моди, так і в кіноіндустрії, створивши імперію вартістю 500 мільйонів доларів.
Уродженець Техасу став креативним директором Gucci в 1994 році, коли бренд був на межі банкрутства та вважався "немодним".
Йому приписують привнесення "сексуальності й гламуру" в Gucci, тоді він перетворив компанію на бренд, який зараз коштує мільярди доларів. Він залишив компанію у 2004 році, пославшись на творчі розбіжності з керівництвом.
Після відходу з Gucci Форд оселився в Лос-Анджелесі, де зняв і спродюсував свій перший фільм "Самотній чоловік", який був номінований на "Оскар", "Золотий глобус" і отримав кілька нагород по всьому світу.
2006 року він повернувся в моду, запустивши власний лейбл Tom Ford Beauty. Він почав із косметики та чоловічого одягу, а потім розширив бренд, включивши до нього жіночий одяг, який став його візитною карткою та торговою маркою.