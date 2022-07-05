Киану Ривз рекомендует. Список любимых фильмов актера

Сам Киану Ривз снимается с 1984 года, но в список его любимых фильмов картины с его участием почти не вошли

Голливудский актер Киану Ривз, который известен не только своей отличной карьерой, скромностью и невероятно душевным отношением к коллегам по съемочной площадке, рассказал о своих любимых фильмах изданию Esquire.

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Примечательно, но в список почти не вошли фильмы с участием самого Киану, а также франшиза "Матрица", которая уже приобрела статус культовой и недавно похвасталась свежим сиквелом.

О любимы фильмах Ривза попросила рассказать его коллега по "Матрице" Кэрри-Энн Мосс, исполнительница роли Тринити. Она хотела посмотреть что-то новенькое со своими детьми.

[ + – ] Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на съемках "Матрицы" Фото: Entertainment Weekly

Ривз подошел к просьбе актрисы основательно и составил целый список. В него вошли вестерны, классика кинематографа и постапокалипсис.

"Неоновый демон" (2016); "Плохая партия" (2016); "Большой Лебовски" (1998); "Леон" (1994); "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (1990); "Никита" (1990); "Воспитание Аризоны" (1987); "Амадей" (1984); "Зловещие мертвецы" (1981); "Безумный Макс 2" (1981); "Джоси Уэйлс — человек вне закона" (1976); "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975); "Роллербол" (1975); "Молодой Франкенштейн" (1974); "Сверкающие седла" (1974); "Заводной апельсин" (1971); "Доктор Стрейнджлав" (1964); "Семь самураев" (1954).

Напомним, после долгого одиночества, Киану Ривз начал встречаться с художницей Александрой Грант.

Пара не афиширует свои отношения, но, по слухам, они обручились и, возможно, скоро поженятся. А пока они отлично проводят время вместе. Так, недавно они вышли в свет, появившись на гала-вечере MOCA (Музея современного искусства) в Лос-Анджелесе, где экспонируются работы самой Александры.