Кіану Рівз рекомендує. Список улюблених фільмів актора

Сам Кіану Рівз знімається з 1984 року, але до списку його улюблених фільмів картини за його участю майже не увійшли

Голлівудський актор Кіану Рівз, який відомий не лише своєю чудовою кар'єрою, скромністю та неймовірно душевним ставленням до колег зі знімального майданчика, розповів про свої улюблені фільми виданню Esquire.

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Цікаво, але до списку майже не увійшли фільми за участю самого Кіану, а також франшиза "Матриця", яка вже набула статусу культової і нещодавно похвалилася свіжим сиквелом.

Про улюблені фільми Рівза попросила розповісти його колега з "Матриці" Керрі-Енн Мосс, виконавиця ролі Триніті. Вона хотіла подивитись щось новеньке зі своїми дітьми.

[ + – ] Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс на зйомках "Матриці" Фото: Entertainment Weekly

Рівз підійшов до прохання акторки ґрунтовно і склав цілий список. До нього увійшли вестерни, класика кінематографа та постапокаліпсис.

"Неоновий демон" (2016); "Погана партія" (2016); "Великий Лебовські" (1998); "Леон" (1994); "Розенкранц і Гільденстерн мертві" (1990); "Її звали Нікіта" (1990); "Виховуючи Арізону" (1987); "Амадей" (1984); "Зловісні мерці" (1981); "Скажений Макс 2" (1981); "Джосі Вейлз — людина поза законом" (1976); "Монті Пайтон та Священний Грааль" (1975); "Роллербол" (1975); "Молодий Франкенштейн" (1974); "Блискучі сідла" (1974); "Механічний апельсин" (1971); "Доктор Стрейнджлав" (1964); "Сім самураїв" (1954).

Нагадаємо, після довгої самотності Кіану Рівз почав зустрічатися з художницею Олександрою Грант.

Пара не афішує свої стосунки, але, за чутками, вони побралися і, можливо, скоро одружаться. А поки вони чудово проводять час разом. Так, нещодавно вони вийшли у світ, з'явившись на гала-вечорі MOCA (Музею сучасного мистецтва) в Лос-Анджелесі, де експонуються роботи самої Олександри.