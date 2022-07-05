В Schiaparelli показали платье, созданное из 60,5 тыс. жемчужин (видео)

Креативній директор бренда Дэниел Розберри продолжает задавать вісокую планку остальным домам моды.

Итальянский модный дом Schiaparelli открыл Неделю моды в Париже, устроив показ в Музее декоративного искусства, и сразу же произвел фуррор новой коллекцией осень-зима 23, в которой особенно выделялось откровенное платье из жемчужных нитей.

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По словам креативного директора бренда Дэниела Розберри, на изготовление наряда ушло 60,5 тысяч жемчужин.

В этом сезоне Роузберри вернулся к самому смыслу моды в поисках вдохновения для своей коллекции, метко названной "Born Again".

"Все мы, работающие в сфере моды, знаем, что остальной мир считает то, что мы делаем, глупо. Это скучная критика, и мы все утверждаем обратное, но если подумать, мода временами глупа. Это также провокационно, переворачивает, бросает вызов и имеет смысл. Это захватывает дух. Красиво", – сказал дизайнер.

"Безудержное великолепие было на повестке дня: бархатные платья, украшенные рюшами из шелкового турнюра, остроконечные корсажи с глубокими вырезами, касающимися пупка, и легион моделей в изумительных шляпах, словно отправившихся в Аскот на планету Глэм. Толстые бархатные чокеры были постоянной темой, как и эффектные золотые украшения.

В других частях коллекции платья, искусно созданные полностью из нитей жемчуга и бисера, превратились в блестящую бижутерию в качестве нижнего белья", – описывают показ обозреватели Tatler.

С момента прихода Роузберри в дом в 2019 году экстраординарный дизайнер вернул Schiaparelli на передний план моды, создавая амбициозные элегантные модели, воплощенные в жизнь под маской сюрреалистического интеллектуализма. Его фирменные соблазнительные риффы прошлых сезонов широко распространены в сегодняшней коллекции в виде нагрудников а-ля весна-лето 21, декадентских болеро из бисера из коллекции осень-зима 21 "Matador Couture" и украшений из позолоченного золота, напоминающих о тяжелых ювелирных ансамблях коллекции весна-лето 22.

Напомним, Дэниел Розберри создал свадебное платье для своей сестры.