У Schiaparelli показали сукню, створену з 60,5 тис. перлин (відео)

Креативний директор бренду Деніел Розберрі продовжує задавати високу планку решті будинків моди.

Італійський модний будинок Schiaparelli відкрив Тиждень моди в Парижі, влаштувавши показ у Музеї декоративного мистецтва, і відразу ж зробив успіх новою колекцією осінь-зима 23, в якій особливо виділялося відверте плаття із перлинних ниток.

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За словами креативного директора бренду Деніела Розберрі, на виготовлення вбрання пішло 60,5 тисячі перлин.

Цього сезону Роузберрі повернувся до самого сенсу моди в пошуках натхнення для своєї колекції, влучно названої "Born Again".

"Усі ми, які працюють у сфері моди, знаємо, що решта світу вважає те, що ми робимо, безглуздим. Це нудна критика, і ми всі стверджуємо протилежне, але якщо подумати, мода часом дурна. Це також провокаційно, перевертає, кидає виклик і має сенс. Це захоплює дух. Гарно", — сказав дизайнер.

"Нестримна пишнота була на порядку денному: оксамитові сукні, прикрашені рюшами з шовкового турнюра, гострокінцеві корсажі з глибокими вирізами, що торкаються пупка, і легіон моделей у дивовижних капелюхах, немов вирушили в Аскот на планету Глем. Товсті оксамитові чокери були постійною темою, як і ефектні золоті прикраси.

В інших частинах колекції сукні, майстерно створені повністю з ниток перлів та бісеру, перетворилися на блискучу біжутерію як спідня білизна", — описують показ оглядачі Tatler.

З моменту приходу Роузберрі до будинку у 2019 році екстраординарний дизайнер повернув Schiaparelli на передній план моди, створюючи амбітні елегантні моделі, втілені у життя під маскою сюрреалістичного інтелектуалізму. Його фірмові спокусливі рифи минулих сезонів широко поширені в сьогоднішній колекції у вигляді нагрудників а-ля весна-літо 21, декадентських болеро з бісеру з колекції осінь-зима 21 "Matador Couture" та прикрас із позолоченого золота, що нагадують про важкі ювелірні колекції весна-літо 22.

Нагадаємо, Деніел Розберрі створив весільну сукню для своєї сестри.