Жерар Пике хочет забрать у Шакиры детей

Жерар Пике не дает певице разрешения на вывоз детей из Испании в США.

Колумбийская певица Шакира, недавно расставшаяся со своим бойфрендом и отцом ее двоих сыновей, защитником "Барселоны" Жераром Пике, столкнулась с новым вызовом от уже бывшего возлюбленного, сообщает Marca.

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После разрыва с футболистом артистка планировала увезти сыновей Сашу и Милана в Майами, чтобы провести с ними двухмесячные каникулы, однако теперь их отец воспротивился подобным планам Шакиры и не желает, чтобы мальчики покидали Испанию. Более того, он готов даже обратиться в суд, чтобы добиться единоличной опеки над детьми.

Сообщается, что Шакира чувствует себя одинокой и подвергается преследованиям со стороны двух лиц, а власти не могут помочь. Это привело к тому, что колумбийке захотелось временно покинуть Испанию, однако чтобі уехать с сыновьями, ей нужно разрешение их отца на вывоз, которого Пике подписывать не собирается.

Футболист якобы считает, что длительное пребывание детей вдали от бабушек и дедушек по отцовской линии будет иметь последствия. Его родители постоянно контактируют с детьми с рождения, так как являются соседями.

Ранее мы писали о том, как Пике переживает расставание с Шакирой. По словам президента футбольного клуба Жоана Лапорта, он страдает и хочет вернуться в семью.

В то же время папарацци заметили его с неизвестной блондинкой. Пара весело проводила время. Ему также приписывали интрижку с матерью одноклубника.