Жерар Піке хоче забрати в Шакіри дітей

Жерар Піке не дає співачці дозволу на вивезення дітей із Іспанії в США.

Колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом і батьком її двох синів, захисником "Барселони" Жераром Піке, зіткнулася з новим викликом від колишнього коханого, повідомляє Marca.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після розриву з футболістом артистка планувала відвезти синів Сашу та Мілана в Маямі, щоб провести з ними двомісячні канікули, проте тепер їхній батько чинить опір подібним планам Шакіри та не бажає, щоб хлопчики залишали Іспанію. Крім того, він готовий навіть звернутися до суду, щоб досягти одноосібної опіки над дітьми.

Повідомляється, що Шакіра почувається самотньою та зазнає переслідувань із боку двох осіб, а влада не може допомогти. Це призвело до того, що колумбійці захотілося тимчасово покинути Іспанію, проте щоб поїхати із синами, їй потрібен дозвіл їхнього батька на вивіз, який Піке підписувати не збирається.

Футболіст нібито вважає, що тривале перебування дітей далеко від бабусь і дідусів по батьківській лінії матиме наслідки. Його батьки постійно контактують із дітьми від народження, оскільки є сусідами.

Раніше ми писали про те, як Піке переживає розлучення з Шакірою. За словами президента футбольного клубу Жоана Лапорта, він страждає та хоче повернутися в родину.

Водночас папараці помітили його з невідомою білявкою. Пара весело проводила час. Йому також приписували інтрижку з матір'ю одноклубника.