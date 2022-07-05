Святослав Вакарчук, фронтмен "Океана Эльзы", снова стал отцом

У него родилась дочка, которую назвали Соломия

Славик Вакарчук, основатель и солист популярной рок-группы "Океан Эльзы", снова стал отцом. У него родилась дочка Соломия. Об этом сообщила представительница пресс-службы группы Виктория Хоменко в соцсетях.

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Оказалось, что малышка появилась на свет еще 21 июня. Кто мать ребенка – неизвестно.

"Имя, которое выбрали родители ребенка, означает "мир". Напомним, 19 июня 2021 года у музыканта родился сын Иван. Папа и мама Соломии и Ивана решили не разглашать какую-либо другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праве на частную жизнь", — сообщила Хоменко.

Напомним, в 2021 году музыкант развелся со своей женой, стилистом и арт-директором "Океана Эльзы" Лялей Фонаревой, с которой прожил около 20 лет.

По слухам, он встречался с певицей Кристиной Соловей и Виталиной Мусиенко, подопечной Святослава на 6 сезоне "Голоса страны" – они вместе ездили в гастрольный тур.

Впрочем, Соловей опровергла связь с Вакарчуком, а Мусиенко никак не прокомментировала слухи об отношениях со Святославом. Так что личная жизнь фронтмена "Океана Эльзы" остается секретом.

Напомним, с начала войны в Украине, Вакарчук ездит по стране, выступает перед военным и всячески поддерживает ВСУ. Так, в мае он рассказал, как объездил всю Украину и был на линии фронта.

С начала войны с РФ Вакарчук состоит в рядах территориальной обороны Львовской области, и записался в ряды ВСУ.

"Как только я оказался во Львове, я пошел в военкомат и записался в армию. Теперь я лейтенант ВСУ. Командирован в Львовскую гражданскую администрацию", — рассказывал музыкант. Львовская ВГА дала ему особое задание: ездить по Украине и вдохновлять людей.