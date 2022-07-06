Работы украинской художницы украсили показ Dior (фото, видео)

С творчеством Олеси Трофименко Мария Грация Кьюри познакомилась в римском музее современного искусства и вдохновилась им.

Украинская вышивка стала одним из ключевых элементов показа новой осенней коллекции Dior в Музее Родена, украсив зал, где проходило шоу, а ее автором выступила украинская художница Олеся Трофименко, сообщает L'Officiel. Модели дефилировали по подиуму на фоне огромных полотен с вышитыми орнаментами.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

С Олесей креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри познакомилась весной этого года, поскольку была впечатлена работами украинки, представленными в музее современного искусства в Риме.

"Когда я увидела это произведение, я окончательно поняла, что вышивка берет свои корни с украинской традиционной одежды", – призналась дизайнер.

После этого у нее родилась идея дополнить кутюрную коллекцию элементом украинского фольклора – деревом жизни. Полотна по образцам работ Трофименко вышили мастера Chanakaya School of Craft, которая находится в Мумбаи (Индия).

"Мы обсуждали идею, что это должно быть что-то оптимистическое. Я сделала скетчи, основой которых являются традиционные украинские орнаменты, и мне самой было интересно, что из этого выйдет", – рассказала Трофименко.

"В сотрудничестве с Олесей Трофименко украинскому художнику было поручено создать крупномасштабные работы, выстилающие пространство, в сочетании фотографических сцен и символических мотивов древа жизни. Сложная вышивка, составляющая важную часть инсталляции, была снова реализована", – добавили в Dior .

Вышивка украшала и всю коллекцию, посвященную корням и традициям: платья-рубашки из белого кружева, плиссированные юбки, укороченные жакеты с бахромой, блузки со свободными рукавами, сарафаны в клетку и с высокими воротниками. Наряды словно сошли с пасторальных картин о сельской жизни и были выполнены в белых, черных, бежевых, красных, серых и бордовых тонах.

Мария Грация Кьюри не в первый раз черпает вдохновение в традициях. В июне в Севилье она представила круизную коллекцию 2023 из 110 образов, посвященную посвящена культуре и традициям Испании, а на сцене, расположенной на фоне площади Испании, выступали звезды фламенко и 40 танцовщиц, а также играл оркестр.