Роботи української художниці прикрасили показ Dior (фото, відео)

З творчістю Олесі Трофименко Марія Грація К'юрі познайомилася в римському музеї сучасного мистецтва та надихнулася нею.

Українська вишивка стала одним із ключових елементів показу нової осінньої колекції Dior у Музеї Родена, прикрасивши зал, де проходило шоу, а її авторкою виступила українська художниця Олеся Трофименко, повідомляє L'Officiel. Моделі дефілювали подіумом на тлі величезних полотен з вишитими орнаментами.

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З Олесею креативна директорка модного будинку Марія Грація К'юрі познайомилася навесні цього року, оскільки була вражена роботою українки, представленою в музеї сучасного мистецтва в Римі.

"Коли я побачила цей твір, я остаточно зрозуміла, що вишивка бере своє коріння з українського традиційного одягу", — зізналася дизайнерка.

Після цього народилася ідея доповнити кутюрну колекцію елементом українського фольклору — деревом життя. Полотна на зразки робіт Трофименко вишили майстри Chanakaya School of Craft, що знаходиться в Мумбаї (Індія).

"Ми обговорювали ідею, що це має бути щось оптимістичне. Я зробила скетчі, основою яких є традиційні українські орнаменти, і мені було цікаво, що з цього вийде", — розповіла Трофименко.

"У співпраці з Олесею Трофименком українському художнику доручили створити великомасштабні роботи, що вистилають простір, у поєднанні фотографічних сцен і символічних мотивів дерева життя. Складну вишивку, яка становить важливу частину інсталяції, знову реалізували", — додали в Dior.

Вишивка прикрашала і всю колекцію, присвячену корінням та традиціям: сукні-сорочки з білого мережива, глісовані спідниці, укорочені жакети з бахромою, блузки з вільними рукавами, сарафани у клітку та з високими комірами. Вбрання наче зійшли з пасторальних картин про сільське життя і виконані в білих, чорних, бежевих, червоних, сірих та бордових тонах.

Марія Грація К'юрі не вперше черпає натхнення у традиціях. У червні в Севільї вона представила круїзну колекцію 2023 року зі 110 образів, присвячену культурі та традиціям Іспанії, а на сцені, розташованій на тлі площі Іспанії, виступали зірки фламенко та 40 танцівниць, а також грав оркестр.