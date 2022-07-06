В Великобритании набор для охоты на вампиров ушел с молотка (фото)

Имя покупателя не разглашается. Известно только, что он британец.

13 тысяч фунтов стерлингов отдал неизвестный покупатель за старинный набор для охоты на вампиров, принадлежавший британскому пэру и бывшему администратору Британской Индии лорду Уильяму Малкольму Хейли на аукционе, который прошел в аукционном центре Etwall, Дербишир (Великобритания), сообщает Hansons Auctioneers. При этом стартовая цена лота не превышала 3 тысячи.

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Он представляет собой деревянную коробку, на которой проштампованы инициалы лорда Хейли, а также указаны его имя и адрес. Запираемый ящик, в котором хранятся инструменты и святые предметы для защиты от вампиров, имеет два латунных распятия на крышке, которые действуют как скользящее секретное запорное устройство. Внутри находятся предметы, необходимые для защиты от кровожадных вампиров: распятия, святая вода, деревянный кол и молоток, четки, Библия, латунные подсвечники, соответствующие пистолеты и латунная пороховница, а также документы столичной полиции того периода.

[ + – ] В комплект входят распятия, святая вода, Библия и другие атрибуты Фото: Hansons Auctioneers

"Интересно знать, из-за страха или очарования, что член высшего аристократического общества, человек, занимающий место в Палате лордов, приобрел этот предмет. Это напоминает нам, что миф о вампирах затрагивает людей из всех слоев общества. Задача убить вампира была чрезвычайно серьезной, и исторические отчеты предполагали необходимость в определенных методах и инструментах. Говорят, что предметы религиозного значения, такие как распятия и Библии, отпугивают этих монстров, отсюда и их присутствие в наборе", – отметил владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.

Владелец набора для убийства вампиров из Дербишира, не пожелавший назвать свое имя, сказал: "Я был ошеломлен и восхищен результатом. Это увлекательный предмет, предмет для разговора. Я наткнулся на него в Саутуэлле, Ноттингемшир, совсем недавно. Мне он понравился своей новизной и исторической ценностью. Интересно, что у лорда Хейли есть мемориальная доска в лондонском Вестминстерском аббатстве, которая отдает ему дань уважения".

На мемориальной доске указано, что "барон Хейли из Шахпура и Ньюпорт-Пагнелла" был "правителем больших провинций в Индии" и "в Африке не менее известен своими трудами, придавшими форму африканской свободе". В нем также говорится, что он был "украшен изяществом ума" и был "мудрым, добрым, верным во всех своих делах, терпимым и гуманным".

Необычный лот привлек внимание покупателей со всего мира, в том числе из Франции, США и Канады, однако покупателем стал аноним, проживающий в Великобритании. Для чего ему нужен набор, СМИ гадать не берутся. Однако в Hansons Auctioneers говорять, что вера в вампиров, нежить, которая, как говорят, нуждается в человеческой крови, чтобы выжить, уходит корнями в прошлое на сотни лет и сохраняется в некоторых частях мира сегодня.

Напомним, ранее вампиры заявили о себе, обратившись к Меган Фокс и ее бойфренду с предупреждением об опасности сырой крови.