У Великій Британії набір для полювання на вампірів пішов з молотка (фото)

Ім'я покупця не розголошується. Відомо лише, що він британець.

13 тисяч фунтів стерлінгів віддав невідомий покупець за старовинний набір для полювання на вампірів, який належав британському перу і колишньому адміністратору Британської Індії лорду Вільяму Малкольму Хейлі на аукціоні, який пройшов в аукціонному центрі Etwall, Дербішир (Великобританія). Водночас стартова ціна лота не перевищувала 3 тисячі.

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Набір є дерев'яною коробкою, на якій проштамповані ініціали лорда Хейлі, а також вказані його ім'я та адреса. Ящик, що замикається, в якому зберігаються інструменти і святі предмети для захисту від вампірів, має два латунні розп'яття на кришці, які діють як ковзний секретний запірний пристрій. Всередині є предмети, необхідні для захисту від кровожерливих вампірів: розп'яття, свята вода, дерев'яний кілок і молоток, чотки, готська Біблія, латунні свічники, відповідні пістолети та латунна порохівниця, а також документи столичної поліції того періоду.

[ + – ] У комплект входять розп'яття, свята вода, Біблія та інші атрибути Фото: Hansons Auctioneers

"Цікаво знати, через страх або чарівність, що член вищого аристократичного суспільства, людина, яка займає місце в Палаті лордів, придбала цей предмет. Це нагадує нам, що міф про вампірів зачіпає людей з усіх верств суспільства. Завдання вбити вампіра було надзвичайно серйозним, та історичні звіти передбачали необхідність у певних методах та інструментах. Кажуть, що предмети релігійного значення, такі як розп'яття та Біблії, відлякують цих монстрів, звідси і їхня присутність у наборі", — зазначив власник аукціонного будинку Чарльз Хенсон.

Власник набору для вбивства вампірів з Дербішира, який не побажав назвати своє ім'я, сказав: "Я був приголомшений і захоплений результатом. Це захопливий предмет, предмет для розмови. Я натрапив на нього в Саутуеллі, Ноттінгемшир, зовсім недавно. Мені він сподобався своєю новизною та історичною цінністю. Цікаво, що в лорда Хейлі є меморіальна дошка в лондонському Вестмінстерському абатстві, яка віддає йому шану".

На меморіальній дошці зазначено, що "барон Хейлі з Шахпуру та Ньюпорт-Пагнелла" був "правителем великих провінцій в Індії" і "в Африці не менш відомий своїми працями, що надали форму африканській свободі". У ньому також говориться, що він "прикрашений витонченістю розуму" і був "мудрим, добрим, вірним у всіх своїх справах, терпимим і гуманним".

Незвичайний лот привернув увагу покупців з усього світу, зокрема з Франції, США та Канади, проте покупцем став анонім, який мешкає у Великій Британії. Для чого йому потрібний набір, ЗМІ гадати не беруться. Однак у Hansons Auctioneers кажуть, що віра у вампірів, нежить, яка, як кажуть, потребує людської крові, щоб вижити, сягає корінням у минуле на сотні років і зберігається в деяких частинах світу сьогодні.

Нагадаємо, раніше вампіри заявили про себе, звернувшись до Меган Фокса та її бойфренда з попередженням про небезпеку сирої крові.