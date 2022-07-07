Бренд Jimmy Choo открыл розовое кафе в универмаге Harrods

Теперь в центральном универмаге Лондона можно посетить кафе в цвете фуксии.

Бренд Jimmy Choo распахнул двери кафе Choo Café в универмаге Harrods в Лондоне. Длительность работы заведения составит всего 3 месяца — до 30 сентября. Об этом пишет WWD.

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Ключевая особенность заведения заключается в том, что его интерьер представлен комплексно в оттенке фуксии. В этом цвете выдержана вся мебель — от пола и кресел до зеркал и столов. Меню Choo Café было разработано шеф-поварами универмага Harrods. Меню сфокусировано на традиционно летние блюда для пикника — сендвичи, лесные ягоды, а также чай и проссеко.

К слову, Jimmy Choo — не первый опыт для универмага в плане коллаборации с модными брендами. В 2019 году в Harrods появилось кафе Fendi. Оно получило известность не только благодаря своему громкому имени, но также, лучшим капучино и пирожным в британской столице, а также эффектно выполненными логотипами бренда на стенах и мебели.

Ранее Фокус писал о том, что бренд Jimmy Choo создал капсульную коллекцию с франшизой "Сейлор Мун", а именно — розовые сапожки главной героини культового аниме, по случаю 30-летия мультфильма.