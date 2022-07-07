Бренд Jimmy Choo відкрив рожеве кафе в універмазі Harrods

Тепер у центральному універмазі Лондона можна відвідати кафе у кольорі фуксії.

Бренд Jimmy Choo відчинив двері кафе Choo Café в універмазі Harrods у Лондоні. Тривалість роботи закладу становитиме лише 3 місяці — до 30 вересня. Про це пише WWD.

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Ключова особливість закладу полягає в тому, що його інтер'єр представлений комплексно у відтінку фуксії. У цьому кольорі витримані всі меблі — від підлоги та крісел до дзеркал і столів. Меню Choo Café було розроблено шеф-кухарями універмагу Harrods. Меню сфокусовано на традиційно літні страви для пікніка — сендвічі, лісові ягоди, а також чай і просеко.

До речі, Jimmy Choo — не перший досвід для універмагу щодо колаборації з модними брендами. У 2019 році у Harrods з'явилося кафе Fendi. Воно здобуло популярність не лише завдяки своєму гучному імені, але також, найкращим капучино та тістечком у британській столиці, а також ефектно виконаними логотипами бренду на стінах та меблях.

Раніше Фокус писав про те, що бренд Jimmy Choo створив капсульну колекцію з франшизою "Сейлор Мун", а саме рожеві чобітки головної героїні культового аніме з нагоди 30-річчя мультфільму.