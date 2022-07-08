59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников для уверенных в себе женщин

Актриса продвигает месседж о том, что и женщины в возрасте могут оставаться сексуальными и желанными.

Американская актриса Деми Мур продемонстрировала свои дизайнерские способности, представив новые купальники из коллекции Demi Moore x Andie. Кадрами рекламной кампании она поделилась на своей странице в соцсети.

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На коллекцию, увидевшую свет 7 июля, Деми вдохновили ее собственные винтажные вещи, собранные во время путешествий по всему миру. В нее вошли классические бикини и майки однотонных цветов, гладкие топы с лямкой на шее в сочетании с шортами и несколько принтов, в том числе вдохновленный фейерверком, который идеально подходит для летнего купания.

"Большая часть того, что вдохновляло в этой коллекции Andie, – это размышления о вещах, к которым женщины чувствительны, будь то их живот или другие части тела. Они не хотят выглядеть матронами или не чувствовать себя сексуальными или желанными. Это было действительно что-то в моем собственном сознании, что меняет представление о том, что мы становимся менее желанными, когда увеличивается наш возраст", – пояснила Деми.

Силуэты ее купальников в стиле ретро предлагают альтернативу откровенным бикини с лямками, которые в наши дни доминируют в социальных сетях.

"Я начала думать о том, как последние несколько лет речь шла о купальниках почти без ткани, и о том, как сильно я любила элегантность и гламур некоторых из этих винтажных костюмов и образы, которые сопровождали их. Вы можете чувствовать себя сексуально, уверенно и комфортно, и вам не нужно обнажаться".

Стоимость купальников – от 75 до 155 долларов.

Мур была одним из первых инвесторов бренда, основанного женщинами, который предлагает купальники размеров от XS до XXXL, разработанные с учетом отзывов и тестов тысяч представительниц прекрасной половины человечества.

Напомним, ранее Деми снялась в рекламе купальников вместе со своими тремя дочерьми.