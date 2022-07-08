59-річна Демі Мур знялася в рекламі купальників для впевнених у собі жінок

Акторка просуває меседж про те, що і жінки у віці можуть залишатися сексуальними та бажаними.

Американська акторка Демі Мур продемонструвала свої дизайнерські здібності, представивши нові купальники з колекції Demi Moore x Andie. Кадрами рекламної кампанії вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

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На колекцію, що побачила світ 7 липня, Демі надихнули її власні вінтажні речі, зібрані під час мандрівок по всьому світу. До неї ввійшли класичні бікіні та майки однотонних кольорів, гладкі топи з лямкою на шиї в поєднанні із шортами та кілька принтів, зокрема натхненний феєрверком, який ідеально підходить для літнього купання.

"Більшість того, що надихало в цій колекції Andie, — це роздуми про речі, до яких жінки чутливі, чи то їхній живіт, чи інші частини тіла. Вони не хочуть виглядати матронами або не почуватися сексуальними чи бажаними. Це було дійсно чимось у моїй власній свідомості, що змінює уявлення про те, що ми стаємо менш бажаними, коли збільшується наш вік”, — пояснила Демі.

Силуети її купальників у стилі ретро пропонують альтернативу відвертим бікіні з лямками, які в наші дні домінують у соціальних мережах.

"Я почала думати про те, як останні кілька років йшлося про купальники майже без тканини, і про те, як сильно я любила елегантність і гламур деяких із цих вінтажних костюмів та образи, які супроводжували їх. Ви можете почуватися сексуально, впевнено та комфортно, і вам не потрібно оголюватися”.

Вартість купальників — від 75 до 155 доларів.

Мур була одним із перших інвесторів бренду, заснованого жінками, який пропонує купальники розмірів від XS до XXXL, розроблені з урахуванням відгуків та тестів тисяч представниць прекрасної половини людства.

Нагадаємо, раніше Демі знялася в рекламі купальників разом зі своїми трьома дочками.