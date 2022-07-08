Скандальное украшение. Какую драгоценность принцессы Дианы носит Камилла Паркер-Боулз

Герцогиня Корнуолльская обычно очень деликатно относится к памяти о первой жене принца Чарльза, но тут она невольно допустила промах

Принцесса Диана была первой женой принца Чарльза, наследника британского престола, и, благодаря своей благотворительной деятельности, завоевала любовь народа по всему миру. Все предметы, связанные с Дианой, задорого продаются на аукционах, а ее драгоценности перешли по наследству ее сыновьям. Однако одно приметное украшение теперь оказалось у Камиллы Паркер-Боулз, нынешней супруги принца. За что ее немедленно раскритиковали. Об этом пишет Express.

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Отношения Камиллы и Чарльза не были секретом. Но даже после смерти Дианы в аварии они долго ждали, прежде, чем заключить брак.

Герцогиня Корнуолльская отказалась от титула принцессы, хоть и имела на него право и очень деликатно относится к прошлому, связанному с Дианой. Однако поклонники леди Ди были возмущены, когда увидели на Камилле украшение, которое часто носила Диана.

Это была брошь с бриллиантами и изумрудной подвеской. Только Диана носила ее в качестве подвески.

[ + – ] Принцесса Диана и ее подвеска Фото: Скриншот

Британцы сочли выбор Камиллы неэтичным.

Впрочем, оказалось, что возмущение публики неоправданно. Шикарное украшение не принадлежало Диане. Это сокровище короны. Так что она получила его во временное пользование от королевы-матери в день свадьбы с Чарльзом и владела им, пока была жива.

Завещать его Уильяму, или Гарри она не могла, так что после ее смерти украшение вернулось в королевскую казну.

И теперь его могут носить все члены королевской семьи, кому это позволит сделать королева.

Напомним, Гарри и Уильям честно разделили украшения, доставшиеся им от матери. Знаменитое сапфировое кольцо Дианы с бриллиантами от ювелирного дома Garrard, как известно, досталось Уильяму и теперь его носит Кейт Миддлтон.

Принц Гарри сохранил память о принцессе Уэльской и преподнес своей будущей супруге Меган Маркл символичное помолвочное кольцо из желтого золота, дополненного крупным бриллиантом из Ботсваны и двумя камнями поменьше из коллекции принцессы Дианы.

Меган также досталось кольцо Дианы с аквамарином, а Кейт Миддлтон часто появляется на публике в ее жемчужных серьгах. Также она любит тиару "Узелки любви", которую предпочитала принцесса Диана. Это, к слову, тоже драгоценность короны.