Скандальна прикраса. Яку коштовність принцеси Діани носить Камілла Паркер-Боулз
Герцогиня Корнуольска зазвичай дуже делікатно ставиться до пам'яті першої дружини принца Чарльза, але вона мимоволі допустила промах.
Принцеса Діана була першою дружиною принца Чарльза, спадкоємця британського престолу, і завдяки своїй благодійній діяльності завоювала любов народу по всьому світу. Всі предмети, пов'язані з Діаною, дорого продаються на аукціонах, а її коштовності перейшли у спадок її синам. Однак одна помітна прикраса тепер опинилася у Камілли Паркер-Боулз, нинішньої дружини принца. За що її негайно розкритикували. Про це пише Express.
Стосунки Камілли та Чарльза не були секретом. Але навіть після смерті Діани в аварії вони довго чекали, перш ніж укласти шлюб.
Герцогиня Корнуольська відмовилася від титулу принцеси, хоч і мала на нього право та дуже делікатно ставиться до минулого, пов'язаного з Діаною. Однак шанувальники леді Ді були обурені, коли побачили на Каміллі прикрасу, яку часто носила Діана.
Це була брошка з діамантами та смарагдовою підвіскою. Тільки Діана носила її як підвіску.
Британці визнали вибір Камілли неетичним.
Утім, з'ясувалося, що обурення публіки невиправдане. Шикарна прикраса не належала Діані. Це скарб корони. Тож вона отримала його у тимчасове користування від королеви-матері в день весілля з Чарльзом і володіла ним, доки була жива.
Заповідати його Вільяму або Гаррі вона не могла, тому після її смерті прикраса повернулася до королівської казни.
І тепер її можуть носити усі члени королівської родини, кому це дозволить зробити королева.
Нагадаємо, Гаррі та Вільям чесно розділили прикраси, які дісталися їм від матері. Відоме сапфірове кільце Діани з діамантами від ювелірного будинку Garrard, як відомо, дісталося Вільяму й тепер його носить Кейт Міддлтон.
Принц Гаррі зберіг пам'ять про принцесу Уельську та підніс своїй майбутній дружині Меган Маркл символічну заручальну каблучку із жовтого золота, доповнену великим діамантом із Ботсвани і двома меншими камінням із колекції принцеси Діани.
Меган також дісталося кільце Діани з аквамарином, а Кейт Міддлтон часто з'являється на публіці у її перлинних сережках. Також вона любить тіару "Вузлики кохання", якому віддавала перевагу принцесі Діана. Це, до речі, теж коштовність корони.