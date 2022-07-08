Скандальна прикраса. Яку коштовність принцеси Діани носить Камілла Паркер-Боулз

Герцогиня Корнуольска зазвичай дуже делікатно ставиться до пам'яті першої дружини принца Чарльза, але вона мимоволі допустила промах.

Принцеса Діана була першою дружиною принца Чарльза, спадкоємця британського престолу, і завдяки своїй благодійній діяльності завоювала любов народу по всьому світу. Всі предмети, пов'язані з Діаною, дорого продаються на аукціонах, а її коштовності перейшли у спадок її синам. Однак одна помітна прикраса тепер опинилася у Камілли Паркер-Боулз, нинішньої дружини принца. За що її негайно розкритикували. Про це пише Express.

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Стосунки Камілли та Чарльза не були секретом. Але навіть після смерті Діани в аварії вони довго чекали, перш ніж укласти шлюб.

Герцогиня Корнуольська відмовилася від титулу принцеси, хоч і мала на нього право та дуже делікатно ставиться до минулого, пов'язаного з Діаною. Однак шанувальники леді Ді були обурені, коли побачили на Каміллі прикрасу, яку часто носила Діана.

Це була брошка з діамантами та смарагдовою підвіскою. Тільки Діана носила її як підвіску.

[ + – ] Принцеса Діана та її підвіска Фото: Скриншот

Британці визнали вибір Камілли неетичним.

Утім, з'ясувалося, що обурення публіки невиправдане. Шикарна прикраса не належала Діані. Це скарб корони. Тож вона отримала його у тимчасове користування від королеви-матері в день весілля з Чарльзом і володіла ним, доки була жива.

Заповідати його Вільяму або Гаррі вона не могла, тому після її смерті прикраса повернулася до королівської казни.

І тепер її можуть носити усі члени королівської родини, кому це дозволить зробити королева.

Нагадаємо, Гаррі та Вільям чесно розділили прикраси, які дісталися їм від матері. Відоме сапфірове кільце Діани з діамантами від ювелірного будинку Garrard, як відомо, дісталося Вільяму й тепер його носить Кейт Міддлтон.

Принц Гаррі зберіг пам'ять про принцесу Уельську та підніс своїй майбутній дружині Меган Маркл символічну заручальну каблучку із жовтого золота, доповнену великим діамантом із Ботсвани і двома меншими камінням із колекції принцеси Діани.

Меган також дісталося кільце Діани з аквамарином, а Кейт Міддлтон часто з'являється на публіці у її перлинних сережках. Також вона любить тіару "Вузлики кохання", якому віддавала перевагу принцесі Діана. Це, до речі, теж коштовність корони.