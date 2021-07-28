Таємниця обручки Кейт Міддлтон: як герцогиня змінила прикрасу покійної свекрухи

Подароване принцом Вільямом своїй нареченій кільце покійної матері виявилося велике на Кейт.

Через 10 років після одруження принца Вільяма і Кейт Міддлтон в ЗМІ спливла таємниця обручки герцогині Кембриджської, яку їй подарував на заручини майбутній чоловік, повідомляє Hello.

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Кільце з 18-каратного золота з цейлонським сапфіром в оточенні 14 діамантів, яке раніше належало принцесі Діані, було велике для нареченої старшого сина принцеси Уельської, і його розмір довелося коригувати.

Кейт і Вільям звернулися до ювелірів компанії G. Collins and Sons з проханням змінити розмір прикраси, і вони зробили це, додавши невеликі платинові намистини всередину кільця, щоб зменшити його діаметр, замість того, щоб зламати і перепаяти його.

[ + – ] Кейт Міддлтон завжди надягає кільце на публічні заходи і важливі зустрічі Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Діана Спенсер у 1981 році перед весіллям вибрала саме це кільце з каталогу Garrard. Воно нагадало їй обручку її матері, а також підходило за кольором до її очей.

За даними The Court Jeweler, у той час воно коштувало б приблизно 28 500 фунтів стерлінгів (майже $40 тис), що еквівалентно 123 000 фунтів стерлінгів (понад $170 тис) відповідно до сьогоднішнього калькулятору інфляції Банку Англії.

Кейт — не єдина королівська наречена, яка змінила свою обручку. Аналогічно вчинила наречена принца Гаррі Меган Маркл. Золота смуга її прикраси було замінена витонченою, посипаною діамантами, які повністю змінили її зовнішній вигляд. Після доопрацювання основи великий африканський діамант і два з боків з колекції принцеси Діани засяяли з новою силою.

Нагадаємо, раніше сапфірове кільце Кейт Міддлтон було визнане найпопулярнішою обручкою у світі. У свою чергу Кенсінгтонський палац ще у 2016 році наклав заборону на репліки цієї прикраси.