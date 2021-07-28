Тайна обручального кольца Кейт Миддлтон: как герцогиня изменила украшение покойной свекрови

Подаренное принцем Уильямом свое невесте кольцо покойной матери оказалось велико на Кейт.

Спустя 10 лет после бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в СМИ всплыла тайна обручального кольца герцогини Кембриджской, которое ей подарил на помолвку будущий муж, сообщает Hello.

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Кольцо из 18-каратного золота с цейлонским сапфиром в окружении 14 бриллиантов, ранее принадлежавшее принцессе Диане, было велико для невесты старшего сына принцессы Уэльской, и его размер пришлось корректировать.

Кейт и Уильям обратились к ювелирам компании G. Collins and Sons с просьбой изменить размер украшения, и они сделали это, добавив небольшие платиновые бусины внутрь кольца, чтобы уменьшить его диаметр, вместо того, чтобы сломать и перепаять его.

[ + – ] Кейт Миддлтон всегда надевает кольцо на публичные мероприятия и важные втречи Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Диана Спенсер, в 1981 году перед свадьбой выбрала именно это кольцо из каталога Garrard. Оно напомнило ей обручальное кольцо ее матери, а также подходило по цвету к ее глазам.

По данным The Court Jeweler, в то время оно стоило бы приблизительно 28 500 фунтов стерлингов (почти $40 тыс), что эквивалентно 123 000 фунтов стерлингов (более $170 тыс) в соответствии с сегодняшним калькулятором инфляции Банка Англии.

Кейт – не единственная королевская невеста, которая изменила свое обручальное кольцо. Аналогично поступила невеста принца Гарри Меган Маркл. Золотая полоса ее украшения была заменена изящной, усыпанной бриллиантами, полностью изменив ее внешний вид. После доработки основы большой африканский бриллиант и два по бокам из коллекции принцессы Дианы засияли с новой силой.

Напомним, ранее сапфировое кольцо Кейт Мидлтон было признано самым популярным обручальным кольцом в мире. В свою очередь Кенсингтонский дворец еще в 2016 году наложил запрет на реплики этого украшения.