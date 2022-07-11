Вкусная закуска без особых усилий: рецепт маринованных грибов от Лизы Глинской (видео)

Для приготовления блюда можно брать не только шампиньоны, но и вешенки.

Маринованные грибы – это вкусное и яркое блюдо, которое станет украшением любого стола. Food-блогер и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает свой рецепт маринованных грибов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Маринованные грибы

Ингредиенты:

Грибы (шампиньоны или вешенки) – 500 гр;

Соль – 20 гр (1 ст. л. без горки);

Подсолнечное масло – 50 гр (3 ст. л);

Соевый соус – 50 гр (3 ст. л);

Уксус 9% – 20 мл (4 ч. л);

Лавровый лист;

Черные перец горошком – 5-6 штук;

Сахар – 10 гр (половина столовой ложки);

Чеснок – 4-5 шт;

Зелень (петрушка, кинза).

Способ приготовления:

Грибы помыть, проварить в подсоленной воде примерно 10 минут.

Сделать маринад. Для этого смешать масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Все хорошо перемешать.

Слить воду с грибов и добавить их в маринад, перемешать.

Накрыть грибы пищевой пленкой и отправить на 10-12 часов в холодильник.

Ранее мы делились рецептом маринованных овощей. Так, Лиза Глинская рассказала, как приготовить маринованные кабачки, огурцы и баклажаны. Они готовятся быстро и получаются вкусными. К тому же сейчас нет недостатка в сезонных овощах для приготовления вкусных заготовок.