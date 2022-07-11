Смачна закуска без особливих зусиль: рецепт маринованих грибів від Лізи Глінської (відео)
Для приготування страви можна брати не тільки печериці, а й гливи.
Мариновані гриби — це смачна та яскрава страва, яка стане прикрасою будь-якого столу. Food-блогерка та переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує свій рецепт маринованих грибів.
Мариновані гриби
Складові:
- Гриби (шампіньйони або гливи) — 500 гр;
- Сіль — 20 гр (1 ст. л. без гірки);
- Соняшникова олія — 50 гр (3 ст. л.);
- Соєвий соус — 50 гр (3 ст. л.);
- Оцет 9% — 20 мл (4 ч. л.);
- Лавровий лист;
- Чорний перець горошком — 5-6 штук;
- Цукор — 10 гр (половина столової ложки);
- Часник — 4-5 шт.;
- Зелень (петрушка, кінза).
Спосіб приготування:
Гриби помити, проварити в підсоленій воді приблизно 10 хвилин.
Зробити маринад. Для цього змішати олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник і зелень. Усе добре перемішати.
Злити воду з грибів і додати в маринад, перемішати.
Накрити гриби харчовою плівкою та відправити на 10-12 годин у холодильник.
Раніше ми ділилися рецептом маринованих овочів. Так, Ліза Глінська розповіла, як приготувати мариновані кабачки, огірки та баклажани. Вони готуються швидко та виходять смачними. До того ж зараз не бракує сезонних овочів для приготування смачних заготовок.