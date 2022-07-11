Смачна закуска без особливих зусиль: рецепт маринованих грибів від Лізи Глінської (відео)

Для приготування страви можна брати не тільки печериці, а й гливи.

Мариновані гриби — це смачна та яскрава страва, яка стане прикрасою будь-якого столу. Food-блогерка та переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує свій рецепт маринованих грибів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Мариновані гриби

Складові:

Гриби (шампіньйони або гливи) — 500 гр;

Сіль — 20 гр (1 ст. л. без гірки);

Соняшникова олія — 50 гр (3 ст. л.);

Соєвий соус — 50 гр (3 ст. л.);

Оцет 9% — 20 мл (4 ч. л.);

Лавровий лист;

Чорний перець горошком — 5-6 штук;

Цукор — 10 гр (половина столової ложки);

Часник — 4-5 шт.;

Зелень (петрушка, кінза).

Спосіб приготування:

Гриби помити, проварити в підсоленій воді приблизно 10 хвилин.

Зробити маринад. Для цього змішати олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник і зелень. Усе добре перемішати.

Злити воду з грибів і додати в маринад, перемішати.

Накрити гриби харчовою плівкою та відправити на 10-12 годин у холодильник.

Раніше ми ділилися рецептом маринованих овочів. Так, Ліза Глінська розповіла, як приготувати мариновані кабачки, огірки та баклажани. Вони готуються швидко та виходять смачними. До того ж зараз не бракує сезонних овочів для приготування смачних заготовок.