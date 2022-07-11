Дочь Уилла Смита отправилась в турне с Machine Gun Kelly и стала лицом аромата Mugler

Дочь актера занимается музыкой более 10 лет. 19 июля 2019 года Уиллоу выпустила свой одноименный альбом Willow

21-летняя дочь оскароносного голливудского актера Уилла Смита Уиллоу отправилась в турне в поддержку альбома Mainstream Sellout своего друга Machine Gun Kelly вместе с Аврил Лавин и уже выступиов на разогреве, чем поделилась в Instagram.

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На видео девушка не только поет, но и играет на электрогитаре.

"Первая ночь тура прошла успешно. Благодарность!", – подписала публикацию Уиллоу.

Ее поклонники были еще более взволнованы, увидев ее, и в комментариях похвалили ее сет.

"Черт. Ты просто плачешь на этой гитаре. Потрясающе", "Ты была самой милой!! Любил смотреть, как ты выступаешь", "BEST.NIGHT.EVER", – пишут в комментариях.

Недавно Уиллоу выпустила свой новый сингл, а также неожиданно для всех предстала в образе модели. Она стала лицом парфюма Alien Goddess от Mugler. Это теплый цветочный аромат, состоящий из бергамота, жасмина и бурбонской ванили.

"Всемирная премьера в США. Доброжелательная и притягательная личность, очаровывающая мир своей цветущей энергией, @willowsmith – идеальная муза для нового аромата Alien Goddess Intense Eau de Parfum"", – говорится на странице бренда.

"Так благодарна за участие в запуске новой парфюмированной воды Alien Goddess Intense Eau de Parfum", – ответила Уиллоу.

Всего у Уилла Смита трое детей. Старший сын Уиллард Кристофер Смит III (Трей) живет с бывшей женой актера Шири Зампино (ныне Шири Флетчер). В браке с Джадой Пинкер-Смитт у них появились сын Джейжен и дочь Уиллоу. Обое детей появлялись в разных фильмах вместе с отцом.

Напомним, Уилл Смит на церемонии вручения наград BET Awards стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "Король Ричард". Это произошло через три месяца после скандала на "Оскаре", где он дал пощечину Крису Року за неудачную шутку о его жене.