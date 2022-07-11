Дочка Вілла Сміта вирушила у турне з Machine Gun Kelly та стала обличчям аромату Mugler

Дочка актора займається музикою понад 10 років. 19 липня 2019 року Віллоу випустила свій однойменний альбом Willow.

21-річна дочка оскароносного голлівудського актора Вілла Сміта Віллоу вирушила в турне на підтримку альбому Mainstream Sellout свого друга Machine Gun Kelly разом з Авріл Лавін і вже виступила на розігріві, ніж поділилася в Instagram.

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На відео дівчина не лише співає, а й грає на електрогітарі.

"Перша ніч туру пройшла успішно. Вдяка!" — підписала публікацію Віллоу.

Її шанувальники були ще більше схвильовані, побачивши її, і в коментарях похвалили її сет.

"Чорт. Ти просто плачеш на цій гітарі. Приголомшливо", "Ти була наймилішою!! Любив дивитися, як ти виступаєш", "BEST.NIGHT.EVER", — пишуть у коментарях.

Нещодавно Віллоу випустила свій новий сингл, а також зненацька для всіх постала в образі моделі. Вона стала обличчям парфуму Alien Goddess від Mugler. Це теплий квітковий аромат, що складається з бергамоту, жасмину та бурбонської ванілі.

"Всесвітня прем'єра в США. Доброзичлива та приваблива особистість, яка зачаровує світ своєю квітучою енергією, @willowsmith — ідеальна муза для нового аромату Alien Goddess Intense Eau de Parfum", — йдеться на сторінці бренду.

"Так дякую за участь у запуску нової парфумованої води Alien Goddess Intense Eau de Parfum", — відповіла Віллоу.

Загалом у Вілла Сміта троє дітей. Старший син Віллард Крістофер Сміт III (Трей) живе з колишньою дружиною актора Ширі Зампіно (нині Ширі Флетчер). У шлюбі з Джадою Пінкер-Смітт у них з'явилися син Джейжен і дочка Віллоу. Обоє дітей з'являлися у різних фільмах разом із батьком.

Нагадаємо, Вілл Сміт на церемонії вручення нагород BET Awards став переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль " за гру у фільмі "Король Річард". Це сталося через три місяці після скандалу на "Оскарі", де він дав ляпас Крісу Року за невдалий жарт про його дружину.