Сытный перекус на скорую руку: рецепт вкусного лаваша с крабовыми палочками
Чтобы лаваш был вкуснее, отправьте его в холодильник на час.
Когда нет особо много времени для приготовления еды, а кушать хочется, советуем приготовить лаваш с крабовыми палочками. На это уйдет не особо много времени, а сытный и красивый рулет быстро решит проблему голода.
Лаваш с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий (лист) – 100 гр;
- Крабовые палочки – 400 гр;
- Сливочный сыр – 150 гр;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Укроп – 50 гр;
- Яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
Перед тем, как приступить к приготовлению лаваша, необходимо правильно выбрать ингредиенты. Так, лаваш должен быть свежий, тонкий и большой, а крабовые палочки нужно предварительно разморозить почти полностью. Сыр для лаваша стоит покупать натуральный, без заменителей молочных жиров.
Яйца отварить, почистить и натереть на крупной терке. Крабовые палочки можно очень мелко порезать, натереть на терке или же измельчить с помощью блендера. Чтобы это было удобнее сделать, лучше брать чуть подмерзшие палочки.
Твердый сыр натереть на мелкой терке, а укроп помыть, обсушить и мелко нарезать.
Лист лаваша развернуть и равномерно смазать сливочным сыром и посыпать укропом. Затем необходимо выложить слой сыра и слой тертых яиц, а наверх – мелко измельченные крабовые палочки.
Лаваш скрутить в плотный рулет, замотать его в пищевую пленку и отправить в холодильник на час для пропитки. При подаче его порезать на порционные кусочки.
Альтернативой лавашу может стать заливной пирог с мясом. Он требует больше времени для приготовления, но получается таким же сытным и вкусным.