Сытный перекус на скорую руку: рецепт вкусного лаваша с крабовыми палочками

Чтобы лаваш был вкуснее, отправьте его в холодильник на час.

Когда нет особо много времени для приготовления еды, а кушать хочется, советуем приготовить лаваш с крабовыми палочками. На это уйдет не особо много времени, а сытный и красивый рулет быстро решит проблему голода.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Лаваш с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Лаваш тонкий (лист) – 100 гр;

Крабовые палочки – 400 гр;

Сливочный сыр – 150 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Укроп – 50 гр;

Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Перед тем, как приступить к приготовлению лаваша, необходимо правильно выбрать ингредиенты. Так, лаваш должен быть свежий, тонкий и большой, а крабовые палочки нужно предварительно разморозить почти полностью. Сыр для лаваша стоит покупать натуральный, без заменителей молочных жиров.

Яйца отварить, почистить и натереть на крупной терке. Крабовые палочки можно очень мелко порезать, натереть на терке или же измельчить с помощью блендера. Чтобы это было удобнее сделать, лучше брать чуть подмерзшие палочки.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, а укроп помыть, обсушить и мелко нарезать.

Лист лаваша развернуть и равномерно смазать сливочным сыром и посыпать укропом. Затем необходимо выложить слой сыра и слой тертых яиц, а наверх – мелко измельченные крабовые палочки.

Лаваш скрутить в плотный рулет, замотать его в пищевую пленку и отправить в холодильник на час для пропитки. При подаче его порезать на порционные кусочки.

Альтернативой лавашу может стать заливной пирог с мясом. Он требует больше времени для приготовления, но получается таким же сытным и вкусным.