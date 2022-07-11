Поживний перекус нашвидкуруч: рецепт смачного лаваша з крабовими паличками

Щоб лаваш був смачнішим, відправте його в холодильник на годину.

Коли немає особливо багато часу для приготування їжі, а їсти хочеться, радимо приготувати лаваш із крабовими паличками. На це піде не дуже багато часу, а ситний і гарний рулет швидко вирішить проблему голоду.

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Лаваш із крабовими паличками

Інгредієнти:

лаваш тонкий (лист) — 100 г;

крабові палички — 400 г;

вершковий сир — 150 г;

твердий сир — 100 г;

кріп — 50 г;

яйця — 2 шт.

Спосіб приготування:

Перед тим, як розпочати приготування лаваша, необхідно правильно вибрати інгредієнти. Так, лаваш має бути свіжий, тонкий і великий, а крабові палички потрібно попередньо розморозити майже повністю. Сир для лаваша варто купувати натуральний, без замінників молочних жирів.

Яйця відварити, почистити та натерти на великій тертці. Крабові палички можна дуже дрібно порізати, натерти на тертці або подрібнити за допомогою блендера. Щоб це було зручніше зробити, краще брати підмерзлі палички.

Твердий сир натерти на дрібній тертці, а кріп помити, обсушити і дрібно нарізати.

Лист лаваша розгорнути і рівномірно змастити вершковим сиром і посипати кропом. Потім необхідно викласти шар сиру та шар тертих яєць, а нагору — дрібно подрібнені крабові палички.

Лаваш скрутити в щільний рулет, замотати його в харчову плівку та відправити в холодильник на годину для просочення. Для подачі порізати його на порційні шматочки.

Альтернативою лавашу може стати заливний пиріг із м'ясом. Він вимагає більше часу для приготування, але виходить таким же ситним і смачним.